"Pongo cámara, chapas y chau": la bronca de Fabiana Cantilo luego de que vandalizaran su casa

El reciente éxito de Netflix de El amor después del amor, donde se repasa la vida del cantante Fito Páez, está generando un furor por revivir las escenas del rock nacional de aquellos años, devolviéndole a muchos de sus artistas un poco de la fama y el reconocimiento que perdieron con el pasar de los años. Uno de los ejemplos de esto es Fabiana Cantilo, quien en las últimas semanas volvió a ser objeto de interés para quienes están interesados en la serie y su música.

Pero esta semana la cantante volvió a ser noticia, aunque no por alguna confesión respecto a su pasado. A días de comenzar una gira por Europa, Cantilo dejó un enigmático y confuso mensaje en un reel en sus redes sociales que llamó la atención de muchos de sus seguidores, hasta que se confirmó que estaba dirigido a quienes habían vandalizado su casa.

"Hola, chicos y chicas. Gracias por la solidaridad por lo que me pasó, que no quiero decir mucho así no lo levantan en ningún lado", comenzó diciendo en la historia que registró en Instagram la ex de Fito. Cabe destacar que en su cuenta tiene más de 300 mil seguidores, quienes manifestaron su preocupación por la poca información que deslizó en el video.

"Pongo cámaras y chapa, y chau. Se entiende. Me voy a Europa, pero acá quedan un par de personas por si acaso", continuó diciendo, dejando bien en claro que iba a tomar medidas para que lo que sucedió en su domicilio no vuelva a ocurrir, estando ella allí o no.

Además, en medio de su reclamo, tuvo palabras para la o las personas que lastimaron su vivienda y que dejaron la angustia marcada en la cara de la cantante: "Si el que vandalizó mi casa está mirando, hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca. Todo bien. Demasiado odio. No soy el enemigo yo".

La frase con la que cerró ese mensaje hacía la persona que delinquió su hogar la dejó reflexionando uno segundos, en los cuales se pudieron ver sus dotes de artistas, a partir de la sensibilidad que le generó escucharla. "Yo no soy el enemigo. Es una buena frase, ¿no?", se preguntó. "Qué loco, chicos. Todo junto. Es mucho para mí. Es un montón. Todo lo que está pasando es un montón", concluyó.

La preocupación de la cantante se basa en que a partir de la próxima semana ya estará realizando su gira europea, con muchas fechas en ciudades españolas como Madrid, Bilbao, Málaga, Girona y Barcelona, para cerrar con tres fechas más ya en el mes de junio, las cuales serán en París, Dublín y Londres.

Las fechas ya estaban pactadas previamente al crecimiento de su popularidad a partir de la interpretación que hizo la actriz Mica Riera de ella. Es un hecho que la serie le ha devuelto mucho del interés sobre su personas, y ella lo sabe, aunque también tiene reclamos hacia la producción por cómo contaron la historia de Páez.

"Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, declaró Cantilo. "Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos", recordó.

Si bien el planteo puede sonar como un reclamo, este no está enfocado hacia el cantante que fue su pareja entre 1983 y 1990. Es más, en una historia que subió previa al video, hay una foto en la que ella está al lado del cantante en 1988, antes de que Cecilia Roth llegue a la vida del rosarino.