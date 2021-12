Por falta de pruebas, la Justicia desestimó las denuncias por “abuso sexual” contra Gianola

La situación de Fabián Gianola se volvió menos complicada en las últimas horas, luego de que la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano dictara la falta de mérito en la causa en su contra por “abuso sexual” y “abuso sexual agravado” tras las denuncias realizadas por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre. "Considero que –en consonancia con la escasez probatoria reunida en autos hasta el momento- deviene atinente disponer la falta de mérito para sobreseer o procesar al nombrado, conforme lo prescribe el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvo la magistrada en su resolución dada a conocer este viernes.

Cabe recordar que la fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), había citado al actor el pasado viernes 17 de noviembre a prestar declaración indagatoria por los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por al menos siete diferentes hechos. Al mismo tiempo, había pedido el procesamiento del actor, pero la misma fue rechazada por la jueza tras el descargo de los abogados de Gianola.

Sin ir más lejos, el cómico se había presentado vía Zoom aquel viernes acompañado por sus abogados Federico Schumacher y Diego Onorati, se puso a derecho, pero se negó a declarar en la causa. “Se advierte que el entramado fáctico recabado a la fecha, no resulta susceptible de determinar –con el grado de probabilidad exigido por esta instancia procesal- la materialidad de los eventos en estudio”, sostuvo la jueza tras enumerar los elementos de prueba presentados.

Además, Gómez Maiorano resaltó que sería “prematuro adoptar un temperamento que desvincule de manera definitiva de estas actuaciones al imputado” por lo que asegura que “previo a disponer cualquier tipo de resolución de carácter concluyente que pudiera poner fin a la sujeción de éste al proceso, estimo imprescindible ampliar las diligencias realizadas”.

Fue entonces que ordenó pericias psicológicas para las dos denunciantes -Meneses y Aguirre- y para el actor, además de tomarle declaración a varios testigos de la causa. Sin ir más lejos, le aconsejó a la fiscal Labozzetta y a la UFEM “la realización de una serie de pericias idóneas para perfeccionar el cuadro probatorio”. A las denunciantes se les realizarán estudios psicológicos y exámenes con el cuerpo médico forense.

También se pedirá una evaluación de la personalidad del humorista y que se citen nuevos testigos. Horas antes del fallo de la jueza -que según le adelantaron a este sitio será apelado por las denunciantes- Gianola envió un documento de 26 páginas en el que negó haber cometido alguno de los hechos de los que fue acusado. “En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, manifestó.

Y agregó: “Luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral”. A su vez, trató a sus denunciantes de "inescrupulosas" y afirmó que Meneses “puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica”. “Ha escalado en distintas formas de violencia de sus vínculos, agrediendo, amenazando, gritando, insultando, y denunciando mendazmente, lo que le ha originado muchos procesos penales en su contra y en el fuero de la familia", remarcó el actor.

Fernanda Meneses denunció a Gianola por acoso sexual en 2018. Según su descargo, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián. La actriz había señalado que Gianola la acosó en tres reiteradas ocasiones, en frente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca".

El segundo y tercer episodio de acoso fueron frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz. En el último caso, relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y se fue, motivo por el cual la habría despedido. La denunciante ya había declarado que Gianola tuvo conductas sexuales inadmisibles, incluso durante los ensayos.

A partir de ahí varias actrices se pronunciaron en contra del actor. Primero fue Mercedes Funes quien salió en defensa de su colega y publicó un fuerte mensaje contra Gianola en las redes sociales. “Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”, escribió la ex de Nicolás Vázquez, quien a su vez trabajó en la tira “Nano” en 1994 junto a Gianola cuando sólo tenía 15 años.

Pero si bien se rehusó a dar nombre y apellido, Funes disparó una vez más contra el actor y aseguró que es una de sus víctimas. “Este tipo de situaciones se dirimen en espacios legales, pero para eso necesitas elementos. En ese sentido, las mujeres muchas veces estamos en jaque porque no tenemos los elementos para demostrar”, explicó.

Y agregó: “Sí puse algo en mis redes que necesite hacerlo y esa es una verdad material. La verdad formal es algo que se dirime en la Justicia o incluso en los medios. De diez mujeres que conozco, nueve pasaron este tipo de situaciones. Y estoy dentro de esas nueve. Y de estas nueve, ocho no podemos decir nada. Yo pido que se les crea a las mujeres o al menos que se las escuche”.

Además, la locutora Viviana Aguirre presentó una denuncia penal contra el actor, donde reveló que fue abusada por él mientras estaban al aire en el programa radial Estamos de Vuelta, de Radio Colonia. Según contó, el cómico le metió la mano en la cola adelante de sus compañeros de trabajo mientras estaban al aire: "Yo era columnista y me sentaba al lado de él. En pleno aire me mete la mano y me agarra un cachete de la cola. Yo me sobresalto y hay testigos de esto que cuento".

Aguirre comentó que el episodio ocurrió el 22 de mayo de 2019 y que después del abuso, ya no volvió a trabajar en la radio. "Él no estaba hablando y yo tampoco en ese momento. Me agarró como una pala y me metió los dedos. Yo ahí salto, y estaba mi compañero justo que ve la situación, que me estaba mirando como diciendo 'es un desubicado'. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador", detalló.

Y siguió: "Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”. Aunque la locutora decidió no hablar del tema con el actor, sí presentó una denuncia ante la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Criminal y Correccional. Acompañada de su abogado Gustavo Delía, Aguirre ratificó la denuncia y acusó a Gianola de haber cometido el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante”.

Según ella, el comediante varias veces intentó acercarse con otras intenciones, y en ocasiones la invitó a salir o a ir su casa. "Yo no quiero fama ni dinero. Solo quiero corroborar que es real que el tipo es un acosador", había dicho. Después de eso, Celina Rucci contó también que el cómico era muy toquetón, y que no la había pasado nada bien mientras trabajaba con él.

Mientras que la ex Gran Hermano, Griselda Sánchez, aseguró que pasó por momentos de repulsión con el actor durante su participación Bien tarde, ciclo conducido por Gianola. “Tenía la mano loca, te tocaba el culo sin querer. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”, contó Sánchez, quien se había convertido en la tercera en denunciar a Gianola en la justicia.