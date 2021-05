Por la pandemia de coronavirus, Marcela Feudale abandona ShowMatch tras 27 años

A menos de una semana para su regreso a la pantalla chica, Marcelo Tinelli comenzó a delinear los detalles finales de lo que será su nuevo programa: "La Academia de ShowMatch". El próximo lunes 17 de mayo, el hombre de Bolivar volverá a entonar su característico "¡Buenas noches, América!" a partir de las 21 con la novedad de que será su mujer, Guillermina Valdés, quien reemplace en el jurado a Ángel de Brito, aislado en Miami, Estados Unidos, con COVID-19.

Pero en las últimas horas, el conductor recibió otra fuerte noticia que lo sacó de su eje: tras 27 años en el programa, Marcela Feudale no será parte del ciclo que se emitirá por la pantalla de Canal Trece. “Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, contó la locutora.

Fue la propia Feudale la que anunció en su propio programa, Feudale Café, que se emite por Radio Cielo (FM 103.5), porqué decidió no estar presente en el programa. “Estaba haciendounos podcast grabados que los pude grabar en mi casa y FM Cielo que era la radio que yo trabajaba haciendo el programa los días sábados. De manera tal que montada sobre esa idea empecé a gerenciarme yo misma una cantidad de cosas que me permitieran no salir de casa", explicó.

Y siguió: "Dejé de hacer todos los trabajos que implicaban estar fuera de casa. A mí me empezó a comer el coco el tema de que mamá todavía no estaba vacunada por una serie de cuestiones que tenía que ver con una recomendación de ver cómo funcionaban las vacunas por la edad que ella tiene. Dije: ‘Bueno, cómo hago con una necesidad de no querer salir a la calle’... ".

En este tiempo lejos de la televisión, Feudale fundó una empresa de tejidos y empezó a comercializar pulóveres, ruanas y otros productos, mientras cuida a su mamá. "Suponía que Marcelo no iba a poder salir el 3 de marzo y entonces durante el transcurso de este tiempo le llega la vacunación y las ganas de vacunarse a mi mamá. Se vacuna el 29 de abril. Esto empieza a relajar las cosas", explicó.

Según explicó, la idea de no ser parte de ShowMatch comenzó a madurar cuando la llamaron de LaFlia para hacer las fotografías promocionales. "Pero en el momento que deciden sacar la fotografía, creo que se sacó en marzo... Y yo dije no voy a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo, que no tenía ningún problema en no estar en las fotos"., relató.

Confiada de que tomó la decisión correcta en medio de la pandemia del coronavirus, Feudale sostuvo que lo primero que hizo fue interiorizarse sobre los protocolos que estarán vigentes en el programa. Sin embargo, como las dudas no cesaron, prefirió dar un paso al costado. “Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa", dijo.

Y continuó: "Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad. Hasta que no estuviera vacunada, no quería salir de casa. Que tomase él la determinación... ".

En aquel mensaje, la locutora resaltó que le pidió al conductor que la esperara, pero que, de no pdoer hacerlo, le daba la total libertad de usar su "espacio" y "lugar profesional" como él determinase. “La respuesta de él fue claramente: ‘No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando", fue la respuesta de TInelli.

Y con cierto alivio, Feudale aclaró: "Me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna’. Incluso él se sentía dependiendo de una vacuna. Le llegó el turno a él porque está en el rango de edades que se está vacunando ahora. A mí me falta un poco porque soy menor y más joven que él. En realidad estoy a la espera de eso, que me llegue mi turno para vacunarme y salir con entera tranquilidad, con la anuencia de él”.

Finalmente el reemplazante de la legendaria locutora será Martín Salwe, quien ya se desempeñó en esa área en distintos programas de LaFlia, como Corte y Confección y el Cantando 2020. Tinelli apostará por un nuevo formato que promete nuevas disciplinas y muchas sorpresas al que bautizó como La Academia de ShowMatch. A diferencia del histórico Bailando por un sueño, contará con una serie de ritmos mucho más complejos que no sólo estarán destinados al baile.

La reaparición de Marcelo Hugo tendrá una apertura que será una parodia autorreferencial del conductor ambientada a la pandemia. De la misma participarán no solo Oscar Ruggeri y los hermanos Romero, Óscar y Ángel, sino que también lo hará Jey Mammón, que hará de portero de su casa, Soledad Silveyra, que interpretará a su asistente en la casa y Laurita Fernández, que será la asistente influencer en una peluquería.

También se sumarán el Puma Goity, Guilermina Valdés, Adrián Suar y Pablo Codevilla, entre otros famosos, bajo la producción de Pablo Prada, Federico Hoppe y Mariela Peralta. De esta manera, el certamen de destrezas competirán 23 famosos con sus respectivas pareja, entre los cuales se destacan Agustín “Cachete” Sierra, Flor Vigna, Viviana Saccone y Karina La Princesita.

El reality reincorporará “el baile del caño”, aunque con un estilo más acrobático, “el aquadance” y “el baile del cubo” como los ritmos que más darán que hablar. Finalmente no todo será baile y acrobacias, ya que los días viernes estará destinado exclusivamente al humor con la llegada de Politichef, una parodia de humor político de MasterChef Celebrity, el certamen culinario que lidera las noches de audiencia por la pantalla de Telefe.