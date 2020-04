Por las polémicas: Luisana Lopilato y Michael Bublé dejarán de transmitir juntos en vivo

La cuarentena que desató la pandemia del coronavirus causó una ola de vivos en las redes sociales, sobre de famosos en Instagram. Pero uno de esos tantos “lives” desató una polémica que despertó críticas y enojos por igual: cientos de fans de Luisana Lopilato comenzaron a divulgar en redes sociales distintos videos en los que aseguran que su marido, Michael Bublé, ejerce violencia física y psicológica en su contra a raíz de un "codazo" que el cantante le dio en un streaming.

Todo comenzó el sábado 11 de abril, cuando Bublé y Lopilato realizaban el live diario que hacen desde hace semanas para "acompañar a sus fans", en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Al comienzo, muchos notaron el violento "codazo" con el que el cantante frenó a su mujer, quien sin darse cuenta interrumpió una de sus frases.

Pese al furioso descargo que realizó la actriz en su cuenta de Instagram para defender a su marido, no fueron pocos los internautas que advirtieron que Luisana estaba "naturalizando" actos violentos y comenzaron a viralizar otros videos. Y si bien Luisana descartó ser víctima de violencia doméstica, les agradeció a sus fanáticos por la preocupación.

“Leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. ¡Quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más”, había aclarado la actriz en otro “live” junto a su marido.

Y sentenció: “Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso”.

Sin embargo, debido a que la polémica y las críticas de los usuarios no se detuvo ni siquiera durante los lives, la actriz y el cantante anunciaron que a fin de mes, es decir este jueves, dejarán de hacer esos videos durante lo que dure la cuarentena. Otra de las razones se debe a que ambos ya empiezan con sus respectivas rutinas de trabajo y ya no disponen del tiempo necesario.

Sin ir más lejos, Bublé lanzará este viernes una nueva canción y comenzará desde la comodidad de su hogar a promocionarlo. Al mismo tiempo, ya se encuentra trabajando en su nuevo disco.

En tanto, Luisana comenzará con la promoción de La Corazonada, película que realizó junto a Joaquín Furriel y Maite Lanata, la cual se estrenará el próximo 29 de mayo en Netflix.