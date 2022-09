"Por mi salud mental...": el bombazo de Wanda contra Icardi y la crisis en etapa terminal

Una más y van. Desde que regresó a la Argentina para sumarse al ciclo ¿Quién es la máscara?, Wanda Nara no para de chicanear al aire a Eugenia "la China" Suárez cada vez que puede y a Mauro Icardi a través de filosos mensajes irónicos desde sus redes sociales. La delicada crisis que atraviesan los padres de Francesca e Isabella y la lapidaria advertencia de la empresaria: "Termino el año soltera".

Hace tan sólo quince días, Icardi desembarcó en Turquía para sumarse al Galatasaray. La empresaria y representante lo acompañó junto a sus cinco hijos, pero a los pocos días armó las valijas y partió rumbo a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales. Quien llevó adelante las negociaciones con el club fue Wanda, todavía atravesada por el affaire que su marido mantuvo el año pasado con la ex Casi Ángeles.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Si no venís conmigo, no firmo", fue la amenaza de Icardi, cuando su mujer le planteó la posibilidad de regresar a Milán junto a sus cinco hijos y que fuera el futbolista el que viajara para verlos en sus días libres. Frente a la resistencia del delantero, Wanda accedió a "ponerse al hombro" una nueva mudanza y se abocó a acompañar a sus hijos, quienes comenzaron por segunda vez en el año las clases en otro país.

La relación atraviesa uno de los momentos más delicados desde el "Icardi-Gate" y Wanda lo sabe. Mientras su marido sigue el segundo a segundo de cada una de sus transmisiones en vivo en redes sociales, la empresaria aprovecha para enviarle brutales indirectas en torno al futuro de su relación y se muestra de fiesta y feliz a kilómetros de distancia.

Días atrás, Wanda compartió una story de Instagram con las predicciones astrológicas para cada signo. "¿Cómo terminarás este 2022 según tu signo?", decía la placa que compartió la empresaria. ¿El detalle? Ella es de sagitario y, de acuerdo al posteo, terminaría este año "soltera". Atenta a la repercusión que generó la publicación, la empresaria decidió borrar el posteo, pero no contaba con que la influencer Juariu ya había realizado capturas del mismo.

Superado el "soltera-gate", la hermana de Zaira fue por más. Mientras se preparaba para grabar un nuevo programa, subió un video de Ricardo Darín hablando de su matrimonio de 33 años con Florencia Bas. "Si no hay amor, si no hay afecto verdadero y profundo; si realmente no admirás, no querés, no abrazás a esa otra persona es difícil estar tanto tiempo".

Por si Icardi no había captado aún la indirecta, la empresaria cantó retruco y subió otro video en el que se puede ver a una mujer manejando, con un relato en off que decía: "Me alejé queriéndome quedar. Y eso sí que duele, pero tenía que hacerlo por mi salud mental. Fui egoísta y me elegí a mí. Pensar en mí".

Luego, como si nada, comenzó a responder preguntas de sus seguidores. "¿Vas a seguir trabajando en Argentina?", consultó uno. "Tengo dos proyectos más acá en televisión y la fábrica de mis cosméticos es argentina. Tengo muchos motivos para volver", anticipó. ¿Teléfono para Icardi?