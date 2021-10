¿Por pedido de Gianinna Maradona?: Daniel Osvaldo se enojó y dejó de seguir a Jimena Barón en Instagram

Después de varios meses del último intento de reconciliación con Jimena Barón, el exfutbolista Daniel Osvaldo tomó la drástica decisión de borrar de su cuenta de Instagram todo el contenido, tanto stories como feed, que tenía con ella. Incluso eliminó todo lo que había subido durante la cuarentena estricta como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Cabe recordar que en ese momento, ella le había pedido ir a vivir con el a su casa en Banfield privilegiando la salud de su hijo Morrison que quería estar con su padre durante la cuarentena. Ahí es cuando, por ejemplo, fue viral una historia en la que Osvaldo se burlaba de uno de los temas de su ex. “Soy la cobra que se cobra todo y te hace ñoquis, bebé”, aparecía cantando el exfutbolista mientras Barón le amasaba una buena pasta casera.

¿Habrá tenido algo que ver Gianinna Maradona, la nueva pareja de él? No queda del todo claro. Solamente que en las últimas horas, y en coincidencia con la eliminación de contenido de su cuenta, volvió a mostrarse activo en Instagram; subió una story con una sola frase: “Que triste debe ser vivir atada a tu pasado”.

El mensaje, sin decirlo, parece estar dedicado a la propia Barón debido a que ambos protagonizaron una nueva polémica estos días. Es que la actriz quería conseguir la autorización de Osvaldo para que su hijo Momo, apodo de Morrison, pueda bailar en la pista de Showmatch junto a Lizardo Ponce.

“Esto que contamos me lo dijo la producción. Querían que baile y Jimena pidió la autorización que parece que no llegó. No le contestó. En realidad hace mucho que no se ocupa de su hijo. No le contesta”, contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM). ¿Barón dijo algo? En el piso de La Academia, la también jurado buscó bajarle el tono a la discusión. “Momo se lo dijo a Lizardo (Ponce) un día en la casa, pero no, es muy chiquitito”, afirmó.

El participante e influencer también decidió dar su versión de los hechos y procuró llevarlo para el lado del chiste para ver si quedaba detrás la polémica. “Fue todo en chiste, él me dijo ‘sos pésimo, yo te puedo levantar’. Y yo pensé que era la única forma que me quedaba para conseguir un buen puntaje de Jimena”, contó en el mismo programa.

Todo esto sucedió cinco días después de las críticas que Osvaldo le dedicó a la panelista Juariu, que se encarga de “investigar” el Instagram de los famosos. En esa oportunidad ella contó que Osvaldo y Gianinna le habían puesto punto final a su relación amorosa. Uno de los indicios que sostenía Juariu es que el exfutbolista había dejado de seguir a su suegra, Claudia Villafañe, en las redes sociales.

A eso se le sumó la confirmación de la separación por parte de Pampito, el panelista del ciclo Mañanísima, que es conducido por Carmen Barbieri. “Yo te aseguro que están separados, de hecho no es la primera vez que tienen estas idas y vueltas. Lo que cuentan los allegados es que son como muy explosivos, entonces ahí nomas se calientan y se dejan de seguir, después van y vienen”, lanzó Pampito.

Con toda esta información circulando, el ex delantero agarró su celular retrató uno de los momentos que compartía con su novia, lo subió a sus redes y mencionó a la panelista como para que no queden dudas. Parece que a Osvaldo le gusta más la polémica en las redes que el rock.