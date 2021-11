"Por primera vez...": el filoso mensaje de Wanda desde Milán, en plena crisis con Mauro Icardi

Una remera que diga: me las tomo a Milán. Pasaron sólo ocho días desde que Wanda Nara anunció su reconciliación con Mauro Icardi, luego de que estallara en los medios el escándalo el affaire que el delantero del París Saint Germain mantuvo con Eugenia "la China" Suárez. La empresaria volvió a sorprender no sólo al borrar el posteo en el que anunciaba la continuidad de su matrimonio, sino que decidió volar sola a Italia una vez más, en medio de los fuertes rumores que aseguran que habría recibido más información comprometedora.

Atenta a las repercusiones de cada uno de sus posteos, Wanda compartió en las últimas horas un video en el que se la puede ver desayunando en su lujoso departamento de la ciudad de Milán. ¿El detalle que no pasó inadvertido? Eligió una vez más una incisiva musicalización: el tema Por primera vez de Camilo y Evaluna Montaner.

La letra completa del tema que Wanda le dedicó a Icardi

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tengo tantas ganas

Ay, de besarte en las mañanas

Justo cuando te levantas

(Te amo)

Pero tengo miedo (tengo miedo)

Que busques a alguien perfecto

Y yo tan de carne y hueso

(Te amo)

Si pudiera controlar el tiempo

Yo volvería a esperar de nuevo

Una y mil veces

Pa' ver cómo amaneces

Por primera vez

Un amanecer bonito

Por primera vez

Lo que quiero y necesito

Por primera vez

Hoy duerme el cielo conmigo

Por primera vez (te amo)

Yo volví a nacer contigo

Yeh, yeh, contigo

Si yo te tengo, no me falta nada (no)

Tan largo que fue ayer y ya casi es mañana

Pa' darte los besos que nunca nos dimos, hmm

Para decirte cosas bonitas

Siempre yo aquí estaré

Porque yo me siento bien

Cuando tú te sientes bien

Mi vida es vida solo contigo

Si tú no estás, no tiene sentido, amor

Lo que quiero y necesito

Tú y yo

Por primera vez

Un amanecer bonito (un amanecer bonito)

Por primera vez

Lo que quiero y necesito (tú eres lo que yo necesito)

Por primera vez

Hoy duerme el cielo conmigo (yeh, yeh)

Por primera vez (te amo)

Yo volví a nacer contigo

(Yeh, yeh, contigo)

Mi vida es vida solo contigo (solo contigo)

Si tú no estás, no tiene sentido, amor (que no tiene sentido)

Lo que quiero y necesito (dime)

Mi vida es vida solo contigo

Si tú no estás, no tiene sentido, amor

Lo que quiero y necesito (yeh, yeh, yeh)

Por primera vez

Un amanecer bonito (un amanecer bonito)

Por primera vez

Lo que quiero y necesito (que te quiero, ven)

Por primera vez

Hoy duerme el cielo conmigo

Por primera vez (te amo)

Yo volví a nacer contigo

Yeh, yeh, contigo

Si pudiera controlar el tiempo

Yo volvería a esperar de nuevo

Una y mil veces

Pa' ver cómo amaneces

La nueva crisis entre Wanda e Icardi tiene, una vez más, a Yanina Latorre como "vocera oficial" de la empresaria. De acuerdo a lo consignado por la panelista de Los ángeles a la mañana, Wanda habría recibido en los últimos días más información por parte de las mujeres de cuatro futbolistas de la Selección argentina a los que la "China" también les habría enviado imágenes subidas de tono. "Ella se grababa en momentos de autosatisfacción y se los mandaba a los tipos que le gustaban", señaló.

Pero esa no fue la única bomba que Wanda difundió a través de Latorre. Según la panelista, Wanda habría encontrado el comprobante de un pasaje comprado por su propio marido con fecha del tan famoso sábado 25 de septiembre. Además, tendría también la información del hotel en el que se habría alojado la "China" por invitación del propio Icardi.

¿Por qué la relevancia de la fecha? En principio, coincidió con el fin de semana en el que Zaira y Wanda viajaron juntas a Milán para participar del Fashion Week. Sus maridos quedaron en París a cargo de sus hijos, lo que ahora pondría en una situación muy complicada a Jakob Von Plessen.

Ese fin de semana también tuvo lugar el cierre del Festival de San Sebastián del que participó la "China". Sí, el famoso evento en el que sorprendió a todos con un jugado look de Versace que generó titulares en la Argentina y en Europa también. Ese sábado en cuestión, la actriz compartió una foto de sus hijos de espaldas en Instagram y luego un video editado con imágenes de ellos y la leyenda: "Si pudiera elegir dos cosas para dejarles a mis hijxs: el amor y respeto por los animales. Y el amor y unión entre hermanos. Lxs amo con locura".

Un dato para nada menor, es que ese sábado el Paris Saint Germain le ganó 2-0 al Montpellier. Si bien no fue titular, Icardi entró sobre el final del partido, que culminó pasadas las nueve de la noche en París. ¿Se fue a ver a la "China" después del partido? Esa es la pregunta que por estas horas se hacen tanto Wanda, como su hermana Zaira.