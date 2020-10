Por primera vez, El Tucu López habló de su relación con Jimena Barón: "Es una genia absoluta"

A mediados de septiembre habían comenzado a correr con fuerza los rumores de reconciliación entre Jimena Barón y Mauro Caiazza a raíz de unas postales que una seguidora de la cantante le sacó en la calle mientras iba de la mano del supuesto bailarín. De hecho, la periodista Vicky Braier aportó en sus redes sociales imágenes que comprobaban que la autora de La Cobra estuvo en compañía de un hombre muy parecido al ex Bailando por un sueño.

Pero finalmente se descubrió la verdad: la actriz no estaba nuevamente en pareja con Caiazza, sino con alguien muy parecido: Luis "El Tucu" López. Se trata del ex productor de radio –trabajó en la Rock & Pop y en La 100– y televisión -fue el locutor de Medios locos (América) y el conductor del ciclo de medianoche Uplay (Telefe)- que actualmente está viviendo en un dos ambientes de Villa Urquiza y es uno de los protagonistas de Sex Virtual.

Lo cierto es que con Jimena Barón alejada del plano mediático y de las redes sociales, la pareja disfruta de la relación distante de las cámaras y en la intimidad de sus respectivos hogares. Pero en una nota con Implacables, el actor se animó a hablar -aunque sea un poco- de su relación con la cantante y se llenó la oca de elogios para con ella: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada".

Consultado por la relación, remarcó que se encuentra muy bien y aclaró: "Estoy pasando un buen momento de mi vida”. Por otra parte, se refirió a la alta exposición que conlleva estar en pareja de Jimena y explicó que "es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

Finalmente cuando el conductor le preguntó sobre sus constantes salidas con la actriz, El Tucu sentenció: “Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien”. A principios de junio, Jimena tuvo que abandonar la casa de Daniel Osvaldo, lugar en el que permaneció parte de la cuarentena a pedido del hijo Morrison, debido a que había comenzado un tratamiento en el hombro.

Y es que a pesar de los conflictos que tuvieron Barón y Osvaldo desde su separación, envueltos en fuertes rumores de infidelidad y acusaciones de violencia de parte del futbolista, la relación entre ellos fue mejorando durante la pandemia: incluso trascendió que la convivencia había reavivado la pasión de pareja, algo que lógicamente no prosperó ya que la artista se encuentra actualmente saliendo con el protagonista de Sex Virtual.