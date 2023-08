Por primera vez, Julieta Poggio confesó cuál fue el verdadero motivo de su separación

A dos meses de haber blanqueado la separación, Julieta Poggio contó por primera vez los motivos por los cuales tomó la decisión de ponerle punto final a su relación con Lucca Bardelli con quien llevaba dos años de novia y a quien le fue sumamente fiel los cinco meses que estuvo encerrada en la casa de Gran Hermano.

El reality de la casa más famosa culminó hace cinco meses y todavía se sigue sosteniendo la misma incógnita que duró durante todo el programa y que incluso sigue estando en el presente: qué pasa entre Marcos Ginocchio y ella. Si bien en Gran Hermano se mostraba fiel y enamorada a quien era su pareja en el momento, nunca perdió de vista lo que hacía el primo y a pesar de que ellos aseguran tener una amistad, todavía existen los rumores de amor.

Más allá de que en los cinco meses que pasó encerrada Poggio mencionó una y otra vez que lo único que quería hacer y lo que verdaderamente le importaba del día que se fuera del programa era reencontrarse con Bardelli, por lo mucho que lo extrañaba y necesitaba, nada resultó ser como se lo esperaba.

Incluso, cada vez que Santiago del Moro ingresaba a la casa y le consultaba, ella siempre respondía “Extraño a Lucca”, “Estoy muy enamorada” y hasta confesó que en el reencuentro lo que más esperaría era tener una noche apasionada en un hotel. Aun así, cuando le tocó salir de la casa, pasaron dos meses y la separación inesperada –o no- tocó su puerta.

Mucho se habló de que la separación tuvo que ver porque la ex hermanita se dio cuenta de que sentía cosas por el ganador del programa e incluso hasta hace pocas semanas se rumoreó de que estaban comenzando con una relación amorosa. De hecho, desde los primeros días del programa se instaló un vínculo formado por los fanáticos llamado “Marculi”, haciendo referencia a Marcos y Juli, que nunca pudieron despegárselo.

Sin embargo, a los dos meses de salir de la casa y anunciar su separación, la modelo no aclaró de manera certera cuáles habían sido los motivos que la hicieron separarse de su pareja, más allá de que decía que se encontraba con cargas laborales muy extensas y poco tiempo para el amor.

Pero sin lugar a dudas que algo más atrás escondía y sin más vueltas llegó el momento en el que lo contó. Fue en el programa Olga mientras hablaba con Nati Jota, Eial Moldavsky y Leticia Siciliani sobre el amor, su ex pareja y principalmente sobre si existió o existe una conexión especial con Ginocchio.

La periodista deportiva le dio su punto de vista a la ex participante de Gran Hermano haciendo referencia a que si ella hubiese estado en su lugar, hubiese sido infiel porque no se podría haber aguantado las ganas tras convivir con Marcos. A lo que rápidamente, ella despejó las dudas que quedaban y aseguró que no lo hubiera hecho jamás. “Yo sentía amor por mi novio… Todavía estaba en mi burbuja entonces era como que estaba todo bien”, dijo.

Y al preguntarle en reiteradas ocasiones entonces cuál fue el motivo de su separación si no había sido Marcos, ni una infidelidad ni problemáticas de pareja, confesó que el mayor quiebre estuvo en el reencuentro del cual ella tanto hablaba. Spoiler alert: se hizo una película que en cuestión de segundos se le terminó.

“Esto nunca lo conté. Yo soñé tanto con ese momento del rencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir. Lo digo en el sentido de que perdes una conexión, una complicidad…”, manifestó y agregó: “Son cinco meses de dormir sola, de estar sola, no darle explicaciones de nada a nadie. Es como que quieras o no se pierde la conexión y realmente nunca apareció”.

Y en la misma línea contó que le parece extraño lo que está viviendo porque se considera fanática de estar dentro de una pareja, lo cual toma como un récord el haber terminado con su ex novio y no estar con nadie en la actualidad. “A mí no me gusta mucho estar sola. No me gusta estar soltera, me aburre, me aburre la soltería. De hecho, nunca estuve soltera. Ya estoy bastante bien igual, voy dos meses…”, contó.

De esa manera, confesó que sus momentos favoritos son justamente cuando los pasa dentro de un vínculo con una persona al lado que le haga compañía la mayor parte del tiempo. “No me copa la soledad. A mí me gusta pollerear, me gusta cucharear, me gusta estar ahí con una persona hablándome, que me diga cosas lindas…”, indicó.

Luego de esas declaraciones, la pregunta fue más que obvia pero la respuesta no fue la esperada. La modelo fue consultada si en estos momentos no se encuentra conociéndose con alguien, dado que hace poco resurgieron rumores de que estaría noviando con Ginocchio, lo cual negó rotundamente. Y a la vez, le preguntaron si aunque sea, en este momento, no le gustaba la posibilidad de estar con diferentes personas al mismo tiempo pero sin ningún tipo de título. “Me siento media zarpada picoteando, no me gusta que me relacionen con personas que después nada que ver”, detalló descartando cualquier tipo de vínculo.

Lo cierto es que hasta el momento nada se sabía de aquella explosiva separación, aunque los dos protagonistas habían declarado que fue en buenos términos y con mucho amor. Aun así, se cruzaron en varias oportunidades por declaraciones de uno u otro y tomaron la decisión de dejarse de seguir y no saber más nada de la vida del otro.