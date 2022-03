Por problemas judiciales, Yao Cabrera no peleará con El Chino Maidana: "Me tienen de rehén"

La pelea entre Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, y Marcos René "El Chino" Maidana -que lleva una inactividad de siete largos años- se iba a desarrollar el próximo 26 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. De hecho, el polémico youtuber tenía pensado viajar el último lunes, pero el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, no lo autorizó.

Esto se debe a que sobre el mediático pesa una denuncia, que tiene como querellantes a sus ex empleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández, por "trata de personas". La denuncia contra Cabrera y los integrantes de su organización por los delitos de trata de personas, pornografía infantil y corrupción de menores se sumó a otras causas conexas iniciadas contra el youtuber uruguayo por varios delitos federales.

Fue denunciado por violar el artículo 145 bis del Código Penal, "trata de personas", a raíz del reality show que filmaba en la casa que alquilaba en Escobar a la que llamó “La Mansión WiFi”. En principio, la denuncia había sido hecha de forma anónima a través de un correo electrónico y apuntó directamente contra el reality show que tiene como protagonista a Cabrera y al resto de sus compañeros.

La misma señalaba que “ese grupo reclutaba jóvenes youtubers e instragramers, y una vez que estaban dentro de esa mansión les solicitaban que debían firmar un contrato en donde debían ofrecer servicios sexuales a personas de distintas partes del mundo, tanto hombres como mujeres, para permanecer en dicho reality”. La denuncia, además, señala que “las ganancias son dirigidas por el líder del grupo, el youtuber Yao Cabrera”, un 90 por ciento del total.

A pesar del pedido formal que hizo la defensa del youtuber para que pudiera salir del país y así cumplir con la pelea pactada con "El Chino" Maidana, tanto las querellas -a cargo del abogado penalista Ramón Arigós- como el Fiscal Federal de Campana, Sebastian Bringas, se opusieron. Además, el magistrado procesó a Cabrera y le impuso un embargo de todos sus bienes por 3 millones de pesos.

En medio de este panorama y con el miedo de tener que enfrentar una demanda que -le aseguraron a este sitio- le iniciarán los organizadores y el Chino Maidana por el incumplimiento del acuerdo, Cabrera realizó un contundente descargo en las redes sociales donde detalló que invirtió más de 2.500 euros en el combate y acusó a la Justicia argentina de tenerlo como "rehén" en el país. "Tengo más de diez influencers ahora en Dubai esperándome. Estaba esperando el permiso para salir del país y esta organización del evento, que fue malísima y mal hecha por parte de Manzanelli, hizo que yo no pudiera viajar. Invertí más de 2500 euros por cada influencer que fue", explicó.

Y agregó: "Lo mismo hizo el Chino Maidana con todo su equipo. Hay más de 50 personas esperándonos en Dubai para pelear. Que no consigan el permiso es una falta de respeto para toda esa gente y la verdad es que me parece malísimo de parte del equipo de organización de Manzanelli. De mi lado chicos, ya saben. Quiero pelear en el Luna Park, la quiero hacer acá. Argentina no me deja salir del país, bueno no pasa nada....lo pelearé acá en Argentina. También es un problema muy grave de la Justicia que no le permitan salir a una persona del país y lo tengan acá poco más que rehén. Estoy de rehén, hace tres años que no puedo salir de la Argentina".

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Cabrera reveló que sigue "entrenando" para la pelea y advirtió: "Voy a pelar con Maidana acá en el Luna Park y si no es con Maidana, será un rival que se ponga bien los huevos". Más tarde, en otra publicación, el youtuber volvió a culpar a Christian Manzanelli y sentenció: "Debido a que mi ex representante y encargado de la organización del evento, Christian Manzanelli, no consiguió con el juez los permisos para que saliera del país, no podré pelear en Dubai este 26 de marzo contra Maidana. La alternativa que vemos es cambiar la fecha para poder hacerlo en la Argentina en el estadio Luna Park en los siguientes meses".

Lo cierto es que hasta este martes, el entorno de Cabrera siguió promocionando la pelea en Dubai sabiendo que la Justicia le prohibió la salida del país y aún venden a 4,99 dólares los pases en FITETV, plataforma donde se iba a poder ver el enfrentamiento con Maidana. Cabe recordar que el youtuber rompió todo vínculo con su representante, Manzanelli, cuando éste último protagonizó una pelea con L-Gante, hecho que finalizó con una denuncia al cantante por tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas. "Elián es mi amigo, vino de onda a mi evento y no se merece nada de lo que le está pasando", había dicho Cabrera al anunciar el despido del representante.

Christian Manzanelli aprovechó la aparición de Elian Ángel Valenzuela, alias L-Gante, durante el evento donde se oficializó la pelea que iban a protagonizar Marcos René "El Chino" Maidana y Yao Cabrera para hacerle un inusual pedido al artista. “Aprovecho que está L-Gante para decirle que con ‘La Chabona’ hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella. Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debes darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece", le pidió públicamente ante la mirada de los medios, influencers y los invitados de ambas partes.

Esto derivó en un clima tenso que terminó con una inesperada pelea tras la conferencia. “Soy de barrio dijiste... y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así... Como soy de barrio la oportunidad sí, quizás se lo doy igual porque soy piola”, contestó L-Gante y el organizador retrucó: “Vengo intentando hablar de esto con el representante desde hace un año y cuando no estaba pegando tan fuerte nosotros venimos apoyando la música de L-Gante. Eso es humildad".

La velada terminó con una pelea entre Manzanelli y L-Gante cuando finalizó al conferencia de prensa. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le preguntó el cantante, visiblemente molesto, a Manzanelli mientras lo amenaza con una copa rota. Segundos después, algunos de sus allegados lograron contenerlo y, horas más tarde, el representante lo denunció por tentativa de homicidio simple.