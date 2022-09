"¿Por qué estás sin tu anillo?": Ángel De Brito habló de la crisis con su marido

A pesar de dedicarse a difundir las intimidades y problemas del mundo del espectáculo, la vida de Ángel de Brito es sumamente reservada. Muy poco se sabe de su vida privada y sobre todo de sus relaciones sentimentales. Además se niega a dar entrevistas y pocas veces ha contado algo de su vida. El conductor de LAM es muy celoso de lo suyo: intenta esquivar las cámaras de los fans y busca mantener en resguardo todo lo que lo rodea en cotidianidad.

Pero lo cierto es que en las últimas horas, un rumor sobre su relación con Javier Medina, el estilista reconocido en el mundo de la moda y con quien contrajo matrimonio años atrás, lo puso de muy mal humor. Resulta que el conductor tuvo unas envidiables vacaciones por Europa y para semejante travesía, invitó a su compañera y amiga, Andrea Taboada. "Vine a cumplirle el sueño a Taboada", dijo antes de iniciar el viaje.

Durante varios días, el conductor compartió en sus redes sociales cada aspecto de su viaje. Incluso, hasta cuando la compañía aérea que habían contratado los dejó varados a ellos y a 300 pasajeros más, en el aeropuerto de Roma, Italia. Pero un detalle de aquellas postales no pasó desapercibido ante las miradas de los seguidores del periodista de espectáculos: se mostró en más de una oportunidad sin tu anillo de casado, o que generó rumores de crisis.

De hecho, fue un seguidor el que le preguntó directamente al periodista lo que estaba pasando. "Dicen que te separaste porque estás sin tu anillo de casado. ¿Es verdad?", fue la consulta que le hicieron y De Brito, rápido de reflejos, contestó contundente: "¡Pavadas!". En una entrevista pasada, el conductor había enumerado las razones por las que no habla de su vida detrás de las cámaras: "No se mezcla lo público con lo privado", había dicho.

En una entrevista con Graciela Borges, sostuvo: "La verdad, hasta ahora que tengo 45, no me puedo quejar, la pasé siempre bien. Tengo una hermosa familia. Un millón de amigos que nada tienen que ver con este medio. Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido".

El 4 de junio de 2019, el periodista se casó en secreto con Javier Medina, un estilista muy reconocido en el mundo de la moda. A pesar de que públicamente el conductor nunca habló de su romance, las panelistas de LAM conocen muy bien a Medina, porque incluso el estilista ha visitado sus casas. y hasta ha formado parte de las fiestas organizadas por las "angelitas". Por ejemplo, en mayo de aquel año, cuando todo el equipo se reunió en la casa de Mariana Brey para conocer a su por entonces beba recién nacida, De Brito fue acompañado de quien era su novio, mientras que en 2018 la pareja cenó también en compañía de Andrea Taboada, íntima amiga del conductor. Esas fueron algunas de las muchas veces en las que se muestran juntos.

Medina tiene todas sus redes sociales privadas, y tanto en Instagram como en Facebook sigue a muy pocas personas, entre ellas a Ángel de Brito, y también a todos los familiares de su esposo. La pareja se conoce hace años, y durante su relación, viajaron juntos a Cancún, Nueva York y Miami, entre muchos otros puntos turísticos. la pareja había celebrado su unión el 4 de junio de 2019 con una fiesta sólo para íntimos en el Chateau de Puerto Madero, y aunque ninguno de los dos hizo publica la celebración, lo cierto es que desde entonces el conductor aparece en TV con su alianza. Aunque, al parecer, de vez en cuando prefiere quitársela.