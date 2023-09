“¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”: la pregunta que molestó y descolocó a Wanda

El tiempo pasa y poco se sabe oficialmente del verdadero estado de salud de Wanda Nara, el cual sigue despertando interés entre sus millones de seguidores. Recordemos que a mediados de julio, la ex conductora de Masterchef tuvo que ser internada en el Sanatorio Los Arcos bajo un diagnóstico reservado. Tras un segundo estudio, fue dada de alta y no se dieron muchos más detalles de los resultados que ella recibió en su casa, con su familia, antes de viajar a Turquía.

Si bien la mediática aclaró en varias oportunidades que dará a conocer los detalles de la enfermedad que enfrenta, lo cierto es que por ahora prefirió guardar la información bajo siete llaves y un llamativo hermetismo más allá de que meses atrás, Jorge Lanata había traspasado un límite y en su programa de radio reveló: “Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara....lo que nadie está diciendo es que Wanda tiene leucemia".

Esto último había despertado cierto fastidio en la empresaria y a fue en ese momento cuando aseguró que haría pública su enfermedad cuando estuviera lista. "Lo voy a hacer cuando esté más tranquila y cuando vuelva a Buenos Aires", le había dicho a Ángel de Brito luego de intercambiar algunos mensajes con el conductor de LAM y en otra entrevista con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, agregó: “Creo que cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar lo voy a salir a decir”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero durante este fin de semana, Wanda decidió abrirle el juego a sus seguidores y mantuvo un peculiar ida y vuelta con ellos. Mientras descansa en Turquía con su familia y recibe el apoyo incondicional de su marido, Mauro Icardi, la modelo le permitió a los internautas la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las stories de Instagram. Allí fue cuando uno de ellos, sin filtro y de forma directa, le preguntó "por qué mintió" con su enfermedad, lo que le causó gran fastidio.

Minutos antes de aquella polémica consulta, un seguidor le preguntó a Wanda si al final iba a "contar cuál es tu problema de salud", ya que eso servía "para ayudar a otros que atraviesan lo mismo". Sin dudarlo y a corazón abierto, la mediática le respondió con una afirmación: “Sí. Solo por eso”, junto a un corazón. Y en ese momento y de forma llamativa, la hermana de Zaira compartió la consulta que le generó mucha bronca: “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”.

Furiosa, aprovechó ese incómodo momento para compartir una suerte de descargo y contar que no es la primera persona que la acusa de haber "mentido" con su enfermedad. “Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí”, escribió, molesta.

Y agregó: “Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”. A principios de agosto, Wanda había dado muchos más detalles del momento en que fue diagnosticada: “Fue todo muy rápido para mí. Me hice un análisis de rutina y lo primero que me dijeron fue ‘no te podes subir a un avión’. Fue todo muy de golpe, dudo mucho de hablar del tema”.

Durante la entrevistada con Telefe Noticias (Telefe), la mediática ya había salido a responder a las críticas de aquellos que cuestionaban que realmente esté enferma aseguró que “la salud es el límite” para ella. “Nunca jugaría nunca con un tema de salud”. Me gustaría encontrar las palabras justas para decir y poder ayudar a alguien que necesite una palabra y hoy no se si soy la indicada pero estoy trabajando en eso”, sentenció.