"¿Por qué no me...?": el furioso posteo de Britney Spears con el que le pegó hasta a su hermana menor

Después de que la Justicia ratificara a su padre Jamie Spears como su tutor legal, Britney Spears decidió romper el silencio desde sus redes sociales. Hasta ahora, la cantante sólo se había referido al millonario litigio judicial que lleva adelante contra su papá ante el Tribunal que sigue su demanda. Su duro posteo en Instagram y el anuncio que ninguno de sus fans esperaba escuchar.

En principio, Spears decidió arrancar con una furiosa crítica a aquellos que cuestionan los caseros videos que sube a sus redes sociales, en los que se la puede ver con habitualidad preparar coreografías desde el living de su mansión.

"Para aquellos de ustedes que eligen criticar mis videos de baile... Miren, no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso (por la vestimenta), digo, hago o pienso. Lo hice durante los últimos 13 años. Así que prefiero compartir videos desde mi sala de estar, en lugar de en el escenario de Las Vegas, donde algunas personas estaban tan alejadas que ni siquiera podían darme la mano y terminé estando en contacto con la marihuana todo el tiempo", disparó.

Su alusión a las drogas no es ingenua. La tutela legal comenzó después de que la actriz sufriera una fuerte descompensación tras su divorcio de Kevin Federline y uno de los principales ejes de la defensa de su padre es que fue su acercamiento lo que ayudó a que Spears pudiera dejar de consumir sustancias ilegales.

"Hubiera sido lindo haber podido ir al maldito spa del hotel", disparó Spears, en alusión a los años en los que llevó adelante su residencia artística en la ciudad del pecado. "No voy a ponerme mucho maquillaje y tratar de intentarlo en el escenario de nuevo. Pero no por no ser capaz, sino porque el trato es que ponga remix de todas las canciones que grabé a lo largo de estos años y tenía que rogar poder cantar mi nueva música ante mis fans. Así que renuncio", sumó.

Britney sorprendió al apuntar contra su hermana menor, Jamie Lynn; quien en las últimas semanas también rompió el silencio y se manifestó a favor de su hermana, aunque evitó criticar a su padre. En su descargo, la cantante recordó el homenaje que su padre orquestó para una entrega de los premios MTV de la que participó su hermana menor, quien procura lanzarse también como cantante desde hace años, pero sin éxito.

"¡No me gustó que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado mis canciones para hacer remixes! Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente. Esta curatela tutela mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar", denunció.

En su posteo, Britney dejó en claro que no existe ninguna alianza con su hermana menor y advirtió que su "entorno" sigue queriendo controlarla: "La gente todavía lo intenta. No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado. Ya pasé todo eso y sufrí durante mucho tiempo. Y para las mujeres que dicen que es extraño la forma en que todavía tengo la esperanza en los cuentos de hadas, andate a la mierd...".

"Como dije, esperanza es todo lo que tengo ahora. Tenés suerte de que publique algo. Así que si no te gusta lo que ves, dejá de seguirme. La gente trata de matar la esperanza, porque la esperanza es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen. Me voy a leer un maldito cuento de hadas ahora. Y si no querés ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares, leé un maldito libro".