Por qué prescribió la causa contra Jey Mammon: el determinante posteo de Lucas Benvenuto

En el marco de la denuncia que Lucas Benvenuto efectuó para con Jey Mammon, por abusar sexualmente de él cuando tenían 14 y 32 años, Telefé decidió desvincular al conductor del canal. Luego de que esto ocurriera, la víctima compartió un posteo en sus redes sociales e hizo un descargo de seis minutos: “Hace dos días que no puedo comer ni dormir”.

Lucas reveló que decidió hacer mediático el tema ya que nunca recibió una respuesta por parte de la justicia, quienes únicamente le expresaron que la causa había prescrito y que no podía hacer más nada. Por su parte, la víctima contó que se siente destruida no solo después de dar entrevistas sino cada vez que se acuerda de los hechos. Como así también manifestó el deseo de tener un espacio con los medios de comunicación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Quiero Pedir por favor que se me deje de hostigar. Hay muchos medios que me llaman sin parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado. Por favor, para mí es muy importante cada vez que hablo y espero que esto se entienda”, afirmó.

También agregó: “La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es. Están centrados ahí, pero yo vengo batallando junto a mi abogado en un montón de casos y me duele un montón que quieran usar solo ese nombre para tener la primicia”.

Además, Lucas reveló que le cuesta mucho trabajo personal estar tranquilo pese a la tortura que vive día a día, pero que lo único que él quiere es volver a ser feliz. “Fue muy difícil para mí reconstruirme como persona y a ese niño que soy. Para convertirme en este adulto que soy, hubo todo un equipo de terapeutas y el camino fue muy largo”.

Por otra parte, el joven también reveló que sufrió intentos de quitarse la vida debido a la tristeza que esto le generó. “El camino fue muy largo para que hoy pueda estar acá. ¿Qué puedo decirte de ‘estar acá'? Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar”.

No obstante, Lucas también contó que no tiene intenciones de seguir creado una figura pública de él, y que de hecho simplemente lo hizo porque necesitaba hablar, pero es un tema que para él ya está presentado en la justicia. “Fui muy claro y ya está. Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”.

La fecha de sobreseimiento de Mammon fue el 9 de febrero del 2021 por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″. Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia", había relatado la víctima días atrás.

Según contó, la fiscal le dijo: "No podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’". Lo cierto es que por estas horas, Jey pasa sus horas más delicadas y de extremo hermetismo.

La ley nacional de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas 27.206, sancionada en 2015, establece que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra personas menores de 18 años --que según el Código Penal tienen una vigencia de 12 años-- comienza a computarse recién cuando se presenta la denuncia, independientemente del tiempo transcurrido desde los hechos.

Esto modifica lo establecido en 2011 por la ley Piazza, que había sido presentada por el diseñador de modas Roberto Piazza también con el objetivo de ampliar los plazos de la prescripción. La ley Piazza ordenaba que la prescripción debía correr desde que el menor abusado cumpliera sus 18 años y no desde la fecha en que ocurrieron los abusos, como sucedía hasta 2011.