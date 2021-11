¿Posta? Yao Cabrera denunció un ataque informático y juró que no subió porno a sus redes

Finalmente, Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, rompió el silencio luego de que su nombre se convirtiera en trending topic por llenar de videos e imágenes pornográficas su perfil de Twitter. Sin discriminar gustos o posturas, el uruguayo colmó la red social de contenido evidentemente explícito generando críticas, risas, memes y comentarios desopilantes de todo tipo.

Además, en su cuenta sugería que iba a empezar a realizar contenido para adultos que iba a estar disponible en la plataforma Only Fans -que suele destacarse del resto por el hecho de que permite la publicación de contenido explícito para adultos por parte de sus creadores- y "prometió" seguir subiendo contenido triple XXX todos los días para aquellos que lo siguen en la plataforma del pájaro azul.

Lo cierto es que en las últimas horas, el youtuber con casi 9 millones de suscriptores pidió disculpas y avisó que sus redes sociales habían sido hackeada por culpa de uno de sus community manager. "Hace unas semanas hackearon mi Twitter luego de que uno de los Community Manager’s asociara la cuenta a una página donde quedó la contraseña guardada, que luego fue robada.Después de varios días de apelaciones y verificaciones acabo de recuperar la cuenta totalmente", escribió.

En su descargo, el también "cantante" reveló que recuperó su cuenta poco después que su perfil fue inundado por pornografía. "Habiendo recuperado mi cuenta, quiero pedirle disculpas a la gente que me sigue y tuvo que ver el contenido fuera de lugar que se compartió en mi cuenta de Twitter. Más allá de los memes y las noticias", señaló y detalló que actualmente está trabajando en proyectos ligados en la comunidad de Criptomonedas.

De hecho, Cabrera también se tomó unos segundos de su tiempo para hablar de la pelea que protagonizará con Marcos El Chino Maidana, de la que por el momento poco se sabe. "Por otro lado, quiero anunciar que estamos organizando algunos eventos interesantes, donde entre ellos están la pelea con el Chino Maidana y otras cosas enfocadas en la comunidad de Criptomonedas. Estén pendientes", avisó.

Cabe recordar que en junio de este año, el youtuber le ofreció al "Chino" subirse al ring con él. El influencer uruguayo utilizó sus redes sociales para desafiar al ex boxeador santafesino, tras ver la pelea que Floyd Mayweather tuvo con el youtuber Logan Paul,. “Reto al Chino Maidana y me voy. Acá en la Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, anunció.

Durante su loca propuesta, Cabrera había aclarado que su intención era la de tener "una pelea en serio" con el ex boxeador y advirtió que no se dejará intimidar por Maidana. “Porque claro, vamos a mostrar una pelea en serio. Yo por lo menos no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’ (gestos de golpe). Una pelea de verdad: Yao Cabrera vs. Chino Maidana. Vayan a Twitter y tuiteen, dale que somos tendencia al toque”, remarcó.

El primero en salir a responderle fue el hijo del Chino, el hoy influencer Marcos Nahuel, quien con varios exabruptos acusó a Cabrera de estar buscando fama y dejó en claro que no va a existir este combate. Pero este martes, llegó la tan esperada respuesta de Maidana: "Che, vos Yao Caberga, yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fue la contundente respuesta del ex boxeador.

Pero lejos de amedrentarse, el youtuber había compartido esa respuesta por todas las redes sociales. "Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, ¡yo me voy del país para siempre!", afirmó. Luego, viralizó también los dichos del hijo del Chino, donde aparentemente confirma la pelea. "Yo hice todo lo posible para que esa pelea no se haga, para que mi viejo no pelee con ese instrumento, con ese violín. Pero ojalá, lo recague a palos", cerró Marcos.