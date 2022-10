Preocupa la salud de Chris Martin: Coldplay suspendió sus shows en Brasil y están en riesgo los de Argentina

Coldplay comunicó a través de sus redes sociales que tuvieron que suspender los ocho shows que tenían pactados en Brasil para esta semana, debido a una grave infección pulmonar que sufre el cantante Chris Martin.

Chris Martin en la gira.

Si bien los recitales se pospusieron para comienzos del 2023, los fans de Argentina permanecen atentos y asustados ante cualquier aviso que realice la banda, ya que falta menos de un mes para que los músicos se presenten en el estadio River Plate y el cantante confirmó que necesita al menos tres semanas de reposo. Las fechas pactadas son el 25, 26, 28 y 29 de octubre, 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

Desde la red social oficial de la banda británica, le agradecieron a sus fans por el "apoyo" y por su "comprensión" frente a las adversidades que atraviesan. "Hola a todos, con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos espectáculos en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023. Debido a una grave infección pulmonar, Chris ha sido puesto bajo estrictas órdenes del médico de descansar durante las próximas tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para bloquear las nuevas fechas y seguiremos con más información en los próximos días. A todos en Brasil que estaban esperando estos conciertos, sentimos mucho cualquier decepción e inconveniencia, y estamos muy agradecidos por su comprensión en este momento difícil en el que necesitamos dar prioridad a la salud de Chris", comenzaron afirmando desde el comunicado oficial.

Además, le pidieron al público que guarden las entradas y tengan paciencia que los shows se iban a realizar: "Por favor guarden sus entradas, ya que serán válidas para las nuevas fechas reprogramadas. Estos pasarán a principios de 2023 y serán anunciados muy pronto. Sin embargo, también atenderemos todas las solicitudes de reembolso de billetes, que estarán disponibles en el punto de venta. Somos optimistas de que Chris regresará con buena salud después del descanso médico prescrito y esperamos reanudar la gira lo antes posible. A todos los afectados, acepten nuestras sinceras disculpas, y gracias como siempre por su amor y apoyo. Coldplay", finalizaron.

La preocupación de los fans de Coldplay en Argentina es cada vez más elevada, no solo por esta situación, sino porque la banda generó muchas expectativas a lo largo de este año con respecto a sus shows en River. “Queríamos hacer este corto video para decirles muchas gracias, y que estamos muy emocionados por verlos en unos meses. Gracias por darnos esta vida. Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número 10 en River Plate. ¡Es increíble! Estamos tan agradecidos”, expresaron en junio a través de sus redes sociales tras confirmar sus 10 fechas en el país.

La gira de Coldplay que trata de concientizar sobre las problemáticas ambientales

Imágen del tour de Coldplay.

Music of the Spheres World Tour, traducida "gira mundial de la música de las esferas", es el nombre de la gira que Coldplay prepara y realiza durante el 2022. Ésta tiene como objetivo hablar sobre el cuidado de los recursos humanos y la problemática que genera no hacerlo. Además, sus "lemas" son disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. Éste noveno álbum de rock alternativo lanzado por la banda, salió en octubre del 2021 y desde ese entonces no ha parado de crecer. Los fans no paran de aprovechar para escucharlos, ya que Chris Martin confirmo en una entrevista con la BBC Radio 2 que la banda dejará de grabar discos a partir del 2025.