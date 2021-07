Preocupa la salud de Julián Weich: lo trasladaron a terapia intensiva por una baja saturación de oxígeno

La semana pasada, Julián Weich comenzó a manifestar cansancio, malestar y fuertes dolores de cabeza, síntomas vinculados al COVID-19, razón por la cual decidió someterse a un hisopado que terminó arrojando como resultado positivo de coronavirus. A raíz de una baja saturación de oxígeno y por consejo de su médico personal, el doctor Mario Fitz Maurice, el conducto decidió internarse y su estado de salud comenzó a complicarse.

A Weich se le realizó un estudio que mostró que padece una neumonía bilateral derivada del COVID-19 en ambos pulmones. En un principio, fue internado en sala común y comenzó a utilizar una máscara de oxígeno. "Satura muy bien, los parámetros bioquímicos indican que es un covid leve, moderado. Cuando lo apuntás hacia lo moderado es que necesita la internación, pero no estamos parados en un covid severo o crítico”, había dicho su médico.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse con gran velocidad, lo que obligó al equipo médico que lo atienden a trasladarlo de urgencia a terapia intensiva. “Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida", resaltó Fitz Maurice.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó el médico, el conductor comenzó a necesitar más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y "por una cuestión de seguridad" decidió pasarlo a terapia intensiva. “En este momento está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse", detalló en diálogo Otra vez juntos (Radio Uno-FM 103.1).

Y agregó: "Pero necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria. Desde hace 24 horas se encuentra más estable, pero está en terapia intensiva por una cuestión de seguridad. En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”.

El profesional de la salud además resaltó que los marcadores que ellos miden "han mejorado con la medicación", pero aclaró que solo mejora la parte química. "La parte de daño que provocó el proceso inflamatorio y esa insuficiencia respiratoria provocada por el infiltrado que ocasiona en los dos pulmones el virus, ha generado que requiera más concentraciones de oxígeno, por eso le pusimos la cánula de alto flujo”, continuó.

De acuerdo con sus propias palabras, que en las últimas horas no hayan surgido complicaciones juega "a favor" del conductor y que no esté empeorando es una buena noticia. "Su estadía en terapia depende de cómo vaya evolucionando su cuadro, pero por el momento se cuenta con el cuidado permanente del equipo médico. “Está recibiendo todo lo que está demostrado en la evidencia médica para este tipo de casos”, sostuvo Fitz Maurice.

Finalmente, explicó que “el pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización”. La internación de Julián había comenzado con mucha polémica. Es que al tener los síntomas de coronavirus y sentirse tan mal, Weich se subió a su camioneta en la tarde del miércoles 14 de julio y partió hacia la clínica para ser tratado.

Pero como los vecinos vieron que abandonaba el aislamiento, pensaron que rompía la cuarentena y llamaron al 911. Dos patrulleros llegaron al lugar para tocar timbre en la casa de Weich. Luego de constatar que el conductor no estaba en su domicilio, iniciaron los trámites judiciales para quienes violan el aislamiento. Sin embargo, eso no llegó demasiado lejos. Horas después, los policías corroboraron que el conductor estaba internado.