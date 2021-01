Preocupa la salud de Sergio Lapegüe: lo intubaron y su hija Micaela dio positivo

Luego de sus vacaciones por República Dominicana, Sergio Lapegüe se contagió de coronavirus y tuvo que ser internado por considerarse paciente de riesgo: es asmático. Pero mientras transita su quinto día de internación, la salud del periodista se complicó, tuvo que ser tratado nuevamente con plasma y los médicos de la clínica Juncal de Temperley decidieron intubarlo porque comenzó a manifestar falta de oxígeno.

El miércoles, Lapegüe tuvo que descansar con una máscara de oxígeno debido a que presenta bajo oxígeno en sangre. "Estoy mejor que ayer porque me bajó la fiebre, me tuvieron que poner un respirador y una bigotera. Es el quinto día de internación, ayer y antes estuve mal de verdad. Aquí no entra nadie, solo el médico y enfermero como astronautas y casi no tienen diálogo", había contado el periodista.

Y es que al incesante dolor físico, se le sumó la soledad de la habitación de terapia intensiva en la que se encuentra. “Ahora estoy un poco mejor, ayer y antes estuve mal de verdad. Aquí no entra nadie, solo el médico y enfermeros, pero como astronautas. Todo el día tirado, me levante solo para darme una ducha fría para que baje la fiebre”, dijo en un mensaje que le envió a Ariel Wolman en Nosotros a la mañana.

Mientras que el periodista recibió ya su segundo tratamiento con plasma, su hija Micaela, quien comenzó a presentar síntomas durante el día de ayer, se realizó un nuevo hisopado que arrojó como resultado "positivo". "Le dejan la comida en una mesa, dijo que la familia no lo puede visitar. Sergio no sabe nada. Quizás la familia, con este tema de angustia prefiere no decirle nada", confirmaron en el ciclo de El Trece.

Días atrás, el conductor había confirmado que su pulmón derecho estaba empezando a ser invadido por el virus y que comenzó a recibir un tratamiento con plasma. “Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de covid-19. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire", había contado.

Luego de presentarse los primeros síntomas, llamó a su neumólogo y se trasladó al sanatorio Juncal de Temperley. Allí lo hisoparon, le sacaron sangre y le hicieron una tomografía de pulmones. "Ahí la historia cambio. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien", concluyó.