Preocupación en la familia Escudero: internaron de urgencia a Vanina por un folículo hemorrágico

A mediados de diciembre del año pasado, Álvaro "Waldo" Navia contaba con alegría que se iba a vivir a su Uruguay natal junto a Vanina Escudero y sus dos hijos, Benicio y Joaquina, para continuar con sus proyectos laborales: el humorista iba a trabajar en la televisión del país vecino protagonizando nuevas versiones de Polémica en el Bar y La peluquería de los Mateos.

Pero en medio de los problemas que les trajo su estadía en tierras charrúas -el comediante quedó involucrado en un verdadero escándalo luego de que su socio, Gaspar Valverde, y su esposa, Karina Vignola, lo acusaran de "estafa" y traición"- se dio a conocer que la hermana de Silvina Escudero tuvo que ser internada de urgencia en las últimas horas en medio de su visita a la Argentina.

Vanina, que se había distanciado de Silvina a causa de su decisión de abandonar el país para irse a vivir a Uruguay, se hizo un espacio en su apretada agenda para llevar a cabo un viaje de placer que tenía como objetivo visitar a su familia y reencontrarse con su hermana para reconciliarse. Sin embargo, la bailarina tuvo que ser asistida a raíz de un folículo hemorrágico, que le generaba mucho dolor.

La noticia fue dada a conocer por Karina Iavícoli, quien estaba intentando contactarse con Vanina para hacerle una nota junto a Silvina. "Me dijo que no iba a poder, que venía por poquitos días para estar con su familia pero que había terminado internada y no sabía cuándo podría salir. Según me dijo, tuvo un folículo hemorrágico, que le generaba mucho dolor y tenía que quedarse ahí hasta que esa sangre se reabsorba o hasta que los médicos indiquen qué hacer", detalló.

El folículo es una especie de quiste sangrante que se encuentra en el ovario y que, según la gravedad, puede requerir cirugía. Según contó Vanina, "aparentemente, en el mejor de los escenarios, no sería quirúrgico". Por su parte, Silvina explicó que está acompañando a su hermana como puede. "No sabe cuánto tiempo se va a quedar o fechas de cuánto tiempo va a estar internada", dijo ​la periodista.

La decisión de mudarse al país vecino le trajo más que un dolor de cabeza a Vanina: Silvina había dejado de seguirlos en las redes sociales, molesta por la imposibilidad de seguir compartiendo tiempo con sus sobrinos: “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”. Yo pensé que era lo mejor para mi hermana pero que se vaya a la m...”, había dicho, molesta, la bailarina.

Lo cierto es que el fin de semana pasado, Silvina celebró su cumpleaños con una gran fiesta en el jardín de su casa al aire libre donde asistieron amigos y familiares, entre los cuales se encontraba Vanina con sus hijos. “Nunca me peleé con mi hermana. Fue un momento. Mi hermana se fue a vivir a otro país”, aseguró la panelista de Los Mammones (América, lunes a viernes a las 21) meses atrás.

Y sentenció: "Fue un día de unfollow. No me calenté por nada. Es parte del proceso del duelo de que se haya ido mi hermana con su familia a otro país. Me dolió que se vaya. Y eso habla de la unión de familia que hemos tenido. Ese enojo es angustia, es el duelo, desapego. La volví a seguir justamente porque salió en todos lados. Todos los días ponía ‘acá feliz en Uruguay’. El corazón se me iba desgarrando. La dejé de seguir por mi salud. Nunca me peleé, estaba triste".