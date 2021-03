Preocupación por el estado de salud de Lía Crucet: internada con neumonía y deshidratación

En las últimas horas, Lía Crucet sufrió una descompensación que determinó una hospitalización. Se le detectó una neumonía y además debe permanecer en observación por un cuadro de deshidratación.

"Perdió mucho peso y está irreconocible", describió su marido y manager, Tony Salatino, en diálogo con Teleshow. "Está en el hospital porque le están haciendo todo tipo de estudios pero no le encuentran nada. Le hicieron el hisopado porque tenía una tos fea, es fumadora. Yo le decía: 'cada vez que tosés parece que se te va a salir un pulmón, hacete ver por eso', pero gracias a Dios no tiene el virus".

"Estaba temblando hasta que me dieron el resultado, no sabés lo que fue ese día para mí esperando ver qué pasaba. Cuando me llamó el médico y me dijo que dio negativo, me puso contento", agregó Tony.

Al haber tenido cáncer, Lía es paciente de riesgo y es por eso que el alivio de su esposo es patente. "La hubiera pasado muy mal. Estamos anotados igual para la vacuna y veremos cuándo nos llaman", relató.

Salatino además remarcó que la cantante "hace un año que no sube al escenario, que es su vida", lo cual puede haber repercutido en su estado de salud.

Vale recordar que el año pasado Karina, la hija de Lía, reveló que su madre tenía esquizofrenia. "Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar, porque tiene un delirio crónico", describió.

"No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar", agregó.

En aquel entonces, Lía rebatió las declaraciones de su hija en un video que envió al programa El Run Run del Espectáculo, aunque sí contó que tiene trastorno bipolar y lo controla con medicación psiquiátrica, la cual mostró en cámara.