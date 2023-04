Preocupación por la salud de Antonio Gasalla: una extraña se metió en su casa y dormía con él

Marcelo Polino fue el primero en romper el silencio y dar detalles de la salud de Antonio Gasalla, el cual durante los últimos años lucha contra un fuerte deterioro en su capacidad cognitiva. “Antonio está pasando un momento muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él. Él está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años. Lo cuento porque me autorizó la familia”, había contado el periodista e íntimo amigo del actor.

Además, adelantó que existe un proceso judicial iniciado por la familia de Gasalla, luego de descubrir que algunas personas lo "engañaron", le hicieron firmar papeles y se aprovecharon de su condición para robarle grandes cantidades de dinero, muebles y obras de arte. “Hay gente que se ha metido en su casa; aprovechando que él no está bien le han hecho firmar cosas", dijo.

Y sumó: "Hay una investigación que lleva un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio. Lo que sé es que sacaron todos los objetos de valor de allí”. En este contexto, trascendieron más detalles del preocupante episodio que vivió Gasalla en su casa hace 20 días, cuando una mujer se instaló en su domicilio tras conocerlo en un bar de la zona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con Guido Zaffora, el protagonista de la puesta teatral Más respeto que soy tu madre salió a caminar y a tomar un café. Mientras se encontraba solo en su mesa de un bar, la gente comenzó a aplaudirlo y luego una mujer se le acercó para entablar una conversación sobre su carrera y expresarle su admiración. "Él la invita a la casa, ella entra y después no se quiere ir, no quería dejar la casa y se quedó allí todo el fin de semana", contó el panelista.

Según detalló, Gasalla convivía con la mujer, a quien no conocía: ella dormía, almorzaba y charlaba con él. Fue el hermano del capocómico, Carlos, quien al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, acudió al lugar y llamó a la policía, aunque ninguno de los efectivos que se acercaron al lugar pudieron ingresar al domicilio porque el humorista se los impidió. “Lo que hicieron fue esperar a que Antonio salga con la mujer y, cuando eso termina ocurriendo, se genera el escándalo policial porque la mujer no veía ningún delito en lo que había hecho, pero tampoco se quería ir, hasta que es convencida de retirarse”, detalló.

El entorno de Gallasa remarcó que el humorista "estaba perdido, y que es muy habitual que haya denuncias en el barrio de Recoleta a esta gente que se mete en distintas casas con la promesa de ayudar". En ese momento, Carlos Perciavalle, amigo y compañero de Antonio, estaba haciendo un móvil con América TV y se mostró visiblemente preocupado por la actualidad de su colega. “Es terrible lo que le pasó, me parece rarísimo, no le encuentro explicación que haya aguantado a una mujer viviendo ahí. Antonio es como el Ave Fénix, es fuerte, nunca va a bajar los brazos, estoy confiado, sé que va a salir adelante", dijo, esperanzada en que el cómico pueda superar esta dramática situación.

Y continuó: "Mi fe en él es ciega, porque él es como la Argentina: los malos momentos no lo van a poder, es más fuerte que todo, ha sobrevivido a muchas cosas y lo seguirá haciendo. Lo único que deseo es que no baje los brazos porque hizo felices a todos, y si está pasando un momento delicado, les pido a los argentinos que, de acuerdo a sus creencias, eleven una plegaria para que salga de este momento, yo creo que él va a poder, Gasalla no tiene fin".