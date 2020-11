Preocupación por la salud de Claudia Lapacó: sigue inconsciente y con una lesión cerebral

El miércoles Claudia Lapacó tuvo que ser internada de urgencia en el hospital Pirovano: la histórica actriz fue encontrada por los vecinos con pérdida de conocimiento adentro de un vehículo en el barrio de Belgrano, donde actualmente reside a sus 80 años. Al ver que no reaccionaba, se preocuparon y rápidamente llamaron al SAME. Al constatar que aún respiraba, fue trasladada de urgencia al centro médico.

Allí fue sometida a varios estudios que determinaron que padece una lesión en el cerebro, por lo que fue trasladada el jueves por la noche a un sanatorio privado donde le realizarán nuevos estudios, entre ellos una nueva tomografía, que determinarán el grado de la lesión. Actualmente la actriz sigue inconsciente y los médicos descubrieron pequeñas manchas de origen desconocido en el hígado y en el pulmón.

La primera tomografía que le hicieron mostró una pequeña mancha en el cerebro, que continúa siendo estudiada para determinar los pasos a seguir. Según trascendió, la actriz, cantante y bailarina había sufrido varios episodios de pérdida breve del sentido en los últimos días. Cabe destacar que Lapacó, al igual que todo el mundo artístico, se encontraba atravesando un difícil momento durante la pandemia debido a la falta de trabajo.

Al mismo tiempo, en agosto había sido bisabuela y debido a los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno no pudo tener contacto directo con su familia, ya que además del aislamiento social y obligatorio, la actriz no tiene objetos tecnológicos -como un celular o computadora- para ver a su familia. Si bien vive sola en un monoambiente desde hace 27 años, desde el miércoles estaba conviviendo con su hijo Rodrigo Tilli.

Sin una de sus ultimas entrevistas había manifestado su tristeza por no poder estar cerca de su familia a causa de la pandemia de coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria. .“No puedo ver a mis hijos, ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita", contó.

Y agregó: "A ella y tampoco a los otros. Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.