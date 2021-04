Preocupación por la salud de Horacio Cabak: fue internado por una neumonía bilateral

Diez días después de haber dado positivo de Covid-19, Horacio Cabak debió ser internado en la Clínica Zabala del barrio de Belgrano, la misma en la que fue atendida Carmen Barbieri cuando su cuadro se complicó. Sus médicos tomaron la decisión después de que el viernes el periodista presentara un cuadro de neumonía bilateral.

"Está sin fiebre y evoluciona favorablemente bien, pero requirió internación para el monitoreo constante de una neumonía bilateral", precisaron desde su entorno, e intentaron llevar tranquilidad a los seguidores del ex modelo.

Cabak fue diagnosticado el pasado 31 de marzo y su positivo implicó el aislamiento preventivo de casi todos sus compañeros de Polémica en el Bar. "Me sentía bien, llegué a casa y me fui a duchar. Cuando salí, sentí como un rayo en la espalda, chuchos de frío y una sensación habitual que tengo cuando me engripo mucho, así que por las dudas me aislé", reconoció en diálogo con Mariano Iúdica, antes del aislamiento del staff del ciclo de América.

Un día antes de su internación, el periodista volcó en su cuenta de Twitter sus cuestionamientos a Alberto Fernández, quien también contrajo la semana pasada el virus y permanece aislado en la residencia de Olivos. "¿Conseguiste las vacunas que prometiste? No. Te vacunaste con las dos dosis y por no cuidarte te contagiaste. ¿Y vos sos el enojado? ¿Posta? Conseguí las vacunas y pedí perdón", disparó el periodista.

"Sólo conseguiste vacunar a 700 mil personas con las dos dosis. ¿Y nos tratás de imbéciles e irresponsables? Conseguí vacunas y pedí perdón, maleducado", sumó, reforzando su indignación con el uso de mayúsculas.