Preocupación por la salud de Silvina Luna: intentaron sacarle el respirador, pero "no tiene fuerzas"

Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva en el hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo muy delicado hasta el punto que los médicos intentaron quitarle el respirador, pero tuvieron que dar marcha atrás porque la modelo se encuentra "muy débil" y no podía respirar sin él.

La información fue dada por Ángel de Brito, quien mantiene contacto directo con Ezequiel, el hermano de Silvina y quien se encuentra transitando este duro momento a su lado, a través de las redes sociales. "Intentaron nuevamente quitarle el respirador, pero debieron dar marcha atrás porque no tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica", expresó el conductor de LAM.

El lunes por la tarde, el hospital italiano había emitido un nuevo parte médico sobre el estado de Silvina, quien había tenido una mejoría, pero que el sábado debió ser intubada nuevamente. “No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios. Actualmente continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables", detallaron desde el hospital Italiano.

De acuerdo con el documento, la actriz seguirá "internada en el servicio de Terapia Intensiva, donde se le realizan estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios”. Los especialistas decidieron que fuera intubada nuevamente el fin de semana, porque había sufrido ciertas complicaciones en sus pulmones a raíz de la bacteria KPC que le detectaron. La misma da infecciones graves y es resistente a los antibióticos.

Estefi Berardi contó que pudo intercambiar algunas palabras con el círculo íntimo de la modelo y resaltó que, pese a la complejidad del panorama, todos se muestran esperanzados en que la ex Gran Hermano pueda salir adelante. “Silvina la está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración para que salga adelante. Estamos todos superpositivos", sostuvo la panelista.

Además, destacó que Ezequiel "está seguro" de que su hermana "va a salir adelante y todos nos subimos a ese pensamiento positivo”. “Lo que sí estoy en condiciones de decir por todo lo que hablé, y que nunca lo dije, es que todo lo que está viviendo Silvina, todo lo que está sufriendo, es consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotocki”, reforzó la ex panelista de LAM.

Y finalmente, sentenció: “La familia me dice ‘estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar, no es que no queramos’. (...) Lo que me dicen de adentro es ‘ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente, nos vamos a ocupar de que este tipo esté en la cárcel’. Lo que me dice la familia es ‘lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que este tipo vaya preso’”.