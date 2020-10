Preocupación por la salud del Pollo Álvarez: su hisopado dio negativo pero sigue mostrando síntomas de Covid

El conductor Joaquín “Pollo” Alvarez encendió todas las alarmas de Canal 13 esta semana luego de que faltó durante tres días consecutivos a su programa “Nosotros a la Mañana” debido a que se aisló al contemplar la posibilidad de que sea positivo de coronavirus (Covid-19). A más de 72 horas de su última aparición en cámara, Alvárez todavía no tiene el resultado de su segundo hisopado ya que sospecha que el primero pudo haber sido un falso negativo.

“Me lo hice porque no mejoré, y porque apareció el cansancio, que es síntoma de COVID-19″, explicó en declaraciones a Infobae el conductor que tomó la decisión de aislarse también de su familia de forma preventiva.

“Pueden ser un montón de cosas: cansancio extremo, un ataque al hígado, o que me dé positivo esta vez. Espero que no. “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”, agregó Álvarez.

Durante toda la semana, el periodista hizo algunas salidas por teléfono en su programa. La primera de ellas fue al final de la emisión del miércoles para explicarle a la audiencia los motivos por los cuales quien se encontraba conduciendo en su lugar era la periodista Sandra Borghi. Me duele la vida. Ayer empecé con mucho dolor de panza y puntadas. Es algo que no me deja levantarme de la cama. Tengo mucho dolor”, dijo.

“No hay nada que indique que sea coronavirus, pero de todas maneras me voy a hacer el hisopado para que todos se queden tranquilos. Veo mucha gente por día a la mañana y a la tarde así que más que nada por precaución” remarcó.

Incluso ayer por la mañana, cuando tuvo el primer resultado negativo volvió a hablar al aire en u programa. “Si bien los síntomas que tenía no eran compatibles con Covid-19, decidí hacerme el test para quedarme tranquilo y dio negativo, no detectable. Es una tranquilidad muy grande”, dijo. Pero con el correr de las horas los síntomas no desaparecían.

Los casos de covid en la televisión argentina se multiplicaron desde que comenzó la pandemia en marzo. En algunos casos, como el del periodista de A24, Eduardo Feinmann, se trató de un cuadro grave que ameritó que incluso este internado. En otros fue más leve, como la pasó al también periodista Alejandro Fantino.

Lo cierto es que, a modo de prevención, el ENACOM le sugirió a todas las señales de noticias canales de aire que morigeren la cantidad de invitados que tienen en el piso y procuren utilizar la mayor cantidad posible de entrevistas u invitados de forma virtual.