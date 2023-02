Preocupación y alerta por la salud de Chano: "Está intubado y no sabemos si escucha"

Santiago "Chano" Moreno Charpentier se encuentra internado en el sanatorio Otamendi desde el último viernes. Si bien al principió trascendió que el músico sufrió una aparente recaída por el cuadro vinculado a sus adicciones que padece desde hace algunos años y luego se habló de un problema con una medicación, en las últimas horas se dio a conocer que el artista se habría excedido con algunos "antidepresivos" que le causaron una descompensación.

Pero a pesar de las graves especulaciones que comenzaron a originarse a raíz del delicado cuadro de salud del cantante, la clínica no entregó ni entregará un parte médico a pedido de la familia de Chano. Fue en ese contexto, Luis Ventura generó mucha más preocupación en las últimas horas al confirmar que el estado del ex líder de Tan Biónica es mucho más grave de lo que se cree. "Chano está con baja oxigenación y no lo pueden despertar, por eso sigue entubado", dijo.

Además, el periodista de espectáculos sumó: "Está con baja oxigenación por litio y antidepresivos". Por esta razón, Marina Charpentier, la mamá de Chano, se vio obligada a salir a contar cuál es su verdadero estado de salud del artista. “Está intubado porque tiene una infección. Tuvo fiebre y una complicación en el pulmón. Fuma mucho cigarrillo. Lo tuvieron que sedar porque se arrancó el tubo, cuando se le desinflame la garganta lo despertarán”, sostuvo.

La mujer dialogó con Jorge Lanata en Radio Mitre y destacó que optó por mantener el fuerte hermetismo en torno a la salud de su hijo para preservar su intimidad. “Yo no sé de medicina, pero sí sé que él es adulto y tiene derecho a guardar ciertas cosas. Que no esté consumiendo (drogas) no quiere decir que no esté sensible o triste. Él contó muchas veces que la vida le es muy difícil", detalló Marina.

Y continuó: "El día que lo internaron estaba en su casa haciendo música, acompañado de una chica con la que se frecuenta. Se sintió mal y una ambulancia se lo llevó”. Recordemos que en julio del año pasado, Chano tuvo que ser internado y operado en el Sanatorio Otamendi, donde le sacaron un riñón, el bazo y parte del páncreas, luego de sufrir un brote por el consumo de estupefacientes y ser herido por un policía en su casa.

Por este motivo -de acuerdo con Marina- el cantante toma bastante medicación, ya que su organismo no es el mismo desde que lo hirieron de un disparo. “Tiene un solo riñón, no tiene bazo y apenas un pedazo de páncreas. Se pueden generar problemas clínicos por todo esto. Él está en tratamiento permanente, pero quiero aclarar que sus últimos test toxicológicos dieron negativo”, explicó.

Y sentenció: "Tiene una habitación de terapia intensiva individual. Estamos con él. Todo el tiempo está acompañado. Le damos la mano, le transmitimos cosas que no sabemos si escucha. Es un momento difícil del que saldrá, porque no es la primera vez. Lo sabemos: es un luchador, un resiliente, quiere vivir, no tengo dudas de que va a salir adelante".