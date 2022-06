Preocupación y alerta por Silvina Luna, quien debió ser internada otra vez: "Está muy deprimida"

Hace varios años que Silvina Luna enfrenta varios problemas de salud luego una cirugía plástica practicada por Aníbal Lotocki que la llevaron a recorrer distintos hospitales. De hecho, la modelo sufrió una serie de inconvenientes severos en su cuerpo tras ser intervenida por el polémico cirujano y, desde entonces, hace un tratamiento con pastillas para el correcto funcionamiento de su riñón que le impiden quedar embarazada. En 2010, la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo.

En medio de este panorama, Luna tuvo que ser internada una vez más de urgencia en el Hospital Italiano, aunque esta vez a causa de una bacteria que ingresó en su debilitado cuerpo. Resulta que hace poco más de dos semanas la modelo sufrió una herida mientras disfrutaba de un paseo en barco con amigos. "Silvina Luna ingresó nuevamente ayer a internación", contó panelista Paula Varela.

Y agregó: "Esto va más allá del tema de salud que ella viene acarreando, tiene que ver con una infección que se le produjo yendo a un barco. Una bacteria que ingresó en su cuerpo...Ella venía mal de salud y cada tanto tiene internaciones para ver cómo está. Fue a un barco con sus amigos, alrededor del 13 de junio, y en un momento tuvo la mala suerte de lastimarse".

Desde Socios del espectáculo resaltaron que los médicos no encontraron un medicamento para combatir dicha bacteria, razón por la cual tuvo que ser internada. "Así es, le detectaron una bacteria. No le encontraban un medicamento para combatirla y bueno, Silvina, que viene de largos años de problemas de salud, se agravó con esta situación", detallaron.

Al mismo tiempo, Varela explicó cómo fue que la morocha se hizo la herida que desencadenó la internación. "Se hizo una herida que le causó una infección. Por supuesto fue internada porque le entró una bacteria. Los médicos tuvieron que empezar a compensar y atacar esta bacteria, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado", subrayó la panelista.

Además, recalcó que la modelo no está transitando un buen momento desde lo anímico por haber vuelto a tener una recaída con su delicado estado de salud. "Ella decidió externarse, se fue del hospital hace dos días. Se fue a su casa, pero en las últimas horas se complicó y la médica decidió volver a ingresarla. Hoy está nuevamente internada por este motivo", continuó.

De acuerdo con el ciclo de canal Trece, Luna se encuentra "muy deprimida" hasta el punto de no querer ver a sus amigos. "No quiere ni siquiera que los amigos estén cerca. Su única familia es su hermano, que vive lejos. Los amigos se comunicaron con él y le pidieron que vuelva con urgencia a la Argentina para acompañarla, así que el hermano está viajando para estar cerca de ella en este momento", sentenciaron.

A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones, que se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a tener que tomar corticoides desde hace 8 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. Sin ir más lejos, en menos de un mes se vio obligada a abandonar en dos diferentes ocasiones El hotel de los famosos para internarse y hacerse chequeos.

De hecho, días atrás se había animado a contar el calvario por el que transita desde la intervención de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", había relatado.

Y siguió: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla".

Según contó, probó con mil terapias alternativas, pero ninguna le dio resultado. "Lamentablemente hasta el día de hoy no, sigo esperanzada que aparezca la medicina. Hubo enojo conmigo, por qué me sometí a eso, por qué buscaba esa seguridad en lo externo, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Estoy en un juicio pero no elijo tener el odio como emoción al médico", cerró.