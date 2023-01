¡Prepará la cacerola, Mabel! Vuelve MasterChef: cómo inscribirse y los requisitos para participar

Otro año. Otro reality. En las últimas horas, Telefe confirmó que comenzarán las grabaciones de una nueva temporada de MasterChef. Pero esta vez no habrá ningún famoso entre sus participantes. En sus tres últimas ediciones, el programa contó con diversas celebridades y tuvo ganadores bien distintos. En medio de la pandemia, en 2020, Claudia Villafañe ganó el premio, a semanas de la muerte de Diego Maradona. Luego fue el turno de Tomás Fonzi, quien se destacó por sus habilidades culinarias y la última vencedora fue Mica Viciconte, una de las mejores chef del programa.

Pero en 2023 el gran premio será para cocineros anónimos. Por el momento no está claro cuál será la fecha del esperado regreso. Mucho más pensando que Telefe tiene a Gran Hermano al aire y prepara dos nuevos realities para el verano, uno de deportes extremos y el otro que será la vuelta de Expedición Robinson. Las autoridades quieren que el reality de cocina esté listo para emitirse en mayo o junio.

¿Quiénes serán los chef del jurado? Aunque muchos lo quieren de vuelta, el francés Christophe Krywonis no será de la partida. El jurado quedará con el trío que la rompió en las tres últimas ediciones: Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Por supuesto, tal como sucedió en las ediciones anteriores, habrá participaciones de todo tipo. Desde cocineros famosos hasta figuras del canal o cantantes. La conductora sería Paula Chaves.

Mientras tanto, Telefe ya abrió la convocatoria para los nuevos participantes. De hecho, el formulario para inscribirse está disponible en la web de Telefe. Pero convertirse en un participante de MasterChef no fue tan simple. Para ello hay que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, hay que ser mayor de 18 años. Por otra parte, y tal como ocurrió en Bake Off, no se debe ser cocinero profesional ni tener experiencia en el rubro.

¿Cómo se mide eso? Además de por el CV, se tendrá en cuenta que los participantes no tengan o hayan tenido como principal fuente de ingresos la prestación de servicios culinarios, ya sea en forma personal o asociado a terceros. Tampoco deben tener estudios sobre el tema. Además de inscripción, también deben grabarse en un video de no más de tres minutos de duración en los que se lo vea cocinando y contando las razones para participar.

Antes de la versión Famosos, conducida por Santiago del Moro, MasterChef fue llevado adelante por el gran Mariano Peluffo en cuatro oportunidades. En las dos primeras, los triunfadores fueron Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde. En tanto, las otras dos fueron el MasterChef Kids, y vencieron los pequeños María Sassola y Sebastián Flores.