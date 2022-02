Presentan ante la Justicia un video del momento en que Alec Baldwin le dispara a Halyna

La causa por la muerte de Halyna Hutchis, la directora de fotografía que falleció en el set de la película Rush como consecuencia de un disparo del actor Alec Baldwin, dio un giro luego de que la familia de la víctima presentara un video con una reconstrucción en 3D del momento del disparo en el que consideran que el principal acusado actuó de forma “imprudente”, pero también cargaron contra la reducción de costos por parte del estudio.

"El Sr. Baldwin era la persona que sostenía el arma. Si él no hubiera disparado, ella no habría muerto. Hay muchas personas culpables, pero el Sr. Baldwin era la persona que sostenía el arma", sostuvo uno de los abogados que trabajan con la familia de Hutchin, Brian Panish.

“Creo que está claro lo que sucedió. Tenía el arma, dice que tiró del percutor, disparó y ella murió. Los expertos lo examinarán y tomarán las decisiones, pero no creemos que esto haya sido causado por ningún defecto en el arma”, agregó el letrado en declaraciones a la prensa.

En la recreación 3D se muestra como Baldwin utiliza una bala normal y no una de utileria. Pero también como su disparo con un revólver Colt impacta en el pecho de Hutchins. En la versión del clip que quedó en manos de la Justicia, las imágenes están intervenidas por algunos párrafos en donde hay especificaciones legales de la demanda presentada, en la que apuntan todo el tiempo contra Baldwin.

El actor está acusado por la muerte de Hutchins y por las heridas que sufrió el director Joel Souza en la clavícula. Los abogados sugirieron, a partir de las imágenes que presentaron, que el actor ejecutó de manera errónea el movimiento de desenfundar el arma, lo que provocó el disparo.

Horas después de que el hijo y el marido de Hutchins presentaran en Nuevo México el material, Baldwin publicó en Instagram el mensaje de "todo va a estar bien”. Se trata de uno de los pocos comentarios que hizo el actor después del hecho. Incluso casi no habló con la prensa al respecto. Una de las pocas veces sucedió el año pasado.

Baldwin explicó en diciembre de 2021 en una entrevista en ABC News que él "nunca apretó el gatillo" y que siguió las instrucciones de la propia Hutchins. "Ella está al lado de la cámara. La cámara está aquí. Ella me está dando instrucciones sobre cómo quiere el ángulo de imagen de la escena y yo saco el arma. No estoy apuntando a la lente de la cámara. Sostengo el arma donde ella me dice que la sostenga. Que resultó ser debajo de su axila. Continuamos y entonces empiezo a amartillar el arma. No voy a disparar. Ella dice: 'sólo represéntalo, ¿puedes verlo?'. Y luego suelto el martillo de la pistola y la pistola se dispara”, relató.

Durante la entrevista Baldwin además dijo: “Llevo 40 años en este negocio y cuando alguien te pasa un arma fría, quiere decir que el tambor está vacío. Si no hubiera habido munición en la propiedad, no estaríamos hablando de este accidente. Lo que yo quiero averiguar es quién puso una bala en la pistola".