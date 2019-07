Privación de la libertad, tríos y adicción: la furia de la ex del Teto Medina

La semana pasada estalló el escándalo en la vida de Marcelo “Teto” Medina. Su ex pareja, Mónica Fernández, denunció que el conductor le puso un arma en la cabeza y la obligó a conducir a un lugar determinado para conseguir la "cocaína que consume y le genera fuerte adicción".

A raíz de esta acusación, el ex Videomatch fue internado en una clínica psiquiátrica de Quilmes con un cuadro de “depresión mayor”, luego de las denuncias por amenazas y violencia de género de su ex. “Todo lo que pasó le afectó muchísimo, no lo esperaba, es falso”, dijo su abogado, Gustavo Delia.

Sin embargo, poco antes de su internación, se conocieron algunos audios de Medina, en el que asegura que llevará a Fernández hasta las últimas consecuencias. “Ay, bueno. Si no atendés, ¿qué problema hay?", comienza el audio que le mandó el conductor a su ex.

Y agrega: "Te llamé. A ver, no atendés, no es que me meto en tu casa con una banda de ladrones. Te llamé, no me atendiste, ya está. Como si te complicara la vida... ¡Dios mío! Las mujeres que no tienen problemas se los inventan".

Al mismo tiempo, Medina le envió un audio de voz a la periodista Cora Debarbieri, ironizando en relación a la denuncia en su contra. "Me compré un tanque hace dos semanas y estoy disparándole a la gente. La gente puede decir cualquier cosa”, resaltó.

Y continuó: “Que presenten las armas, que se fijen si tengo portación. Que las muestren, que diga que la amenacé… Es todo mentira. Una persona que amenaza en febrero y en marzo sigue saliendo".

En ese audio, además, el conductor aseguró que le iniciará acciones legales a su ex en búsqueda de iniciar un juicio penal y otro civil: "Quiero la limpieza de mi imagen porque es una sarasa total. Y un resarcimiento económico por la barbaridad que está diciendo, que es una gran mentira”.

De esta manera, Medina resaltó irá “por un juicio civil y penal. Quiero plata y que me pida disculpas", insistió. El conductor debía presentarse este lunes en los tribunales de Lomas de Zamora por una de las denuncias que le inició su ex pareja.

Por otra parte Fernández, que mantuvo una relación de cinco años con Medina, estuvo en el programa Los ángeles de la mañana y señaló que no solo sigue enamorada del conductor, sino que además le afecta su internación. "Yo le decía que se levante, que se cambie, que no podía estar así. Fue una debacle", señaló, muy angustiada, la diseñadora.

En esa línea, sostuvo que la depresión del ex Videomatch comenzó a partir del fallecimiento de su padre y por la pérdida de varios trabajos. "La última vez que nos encontramos estaba con una botella de Absenta en una bolsa. Me dijo que iba a grabar un CD. Me pidió que quería manejar y se llevó todos los conitos de la Juan B. Justo. Rompimos las dos cubiertas de mi auto", explicó.

Y siguió: "Yo estaba enamorada, es el amor de mi vida. No lo van a creer, pero entre el 2014 y 2015 fui a averiguar para tener un bebé. Él me acompañó, le brillaban los ojos. Mi hijo lo quería, yo no quiero llorar…". También contó que el conductor solía consumir drogas y en una oportunidad la quiso obligar a consumir y que le pidió que hicieran un trío, dos días después de que se había muerto su mamá.

Por otra parte, Alejandro Cipolla, abogado de Mónica Fernández, contó que su clienta también denunció a Medina por "un episodio ocurrido en un hotel alojamiento, en el que él la privó de la libertad durante 36 horas bajo amenazas y fuerza, mientras que consumía cocaína".