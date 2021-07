"Prometeme que...": las últimas palabras de Mario Mazzone a su hija antes de morir

Pasaron 14 años ya de la muerte del recordado periodista de TN, Mario Mazzone, y su hija, Luli, recordó ayer por la noche durante una entrevista las últimas palabras que le dijo. Ella, productora del programa Bendita Tv (Canal 9) fue invitada a Vino para Vos (Kuarzo), un programa de entrevistas conducido por Tomás Dente, en donde contó también como fueron los últimos días de su padre y la sorpresiva muerte.

Cabe recordar que Mazzone murió en 2007 mientras tomaba un café con sus amigos y aguardaba para jugar un partido de golf. Su salud se había visto resentida varios meses antes de su muerte, ya que luchaba contra cáncer de pulmón con metástasis.

Luli recordó el momento previo al fallecimiento de su padre y aseguró: “Le dio un paro y murió. Sin dolor, sin nada”. “El domingo ese, viene mamá y me despierta. Se sienta en mi cama y me dice: ‘Bueno, gorda…’. ‘Se murió la abuela’, le dije. ‘No, se murió papá’”, afirmó.

“Las enfermedades son un garrón, es horrible de ver cómo una persona se va apagando. Pero en algún punto como que te prepara. Hay un punto en el que ya es un día menos. Papá le ponía una garra tremenda, pero sabía que ya le empezaba a quedar poco. Y nosotras también”, explicó la joven

Para explicar su frase, Mazzone recordó la última noche que pasó con su padre e indicó: “Los jueves me quedaba a dormir en su casa. El viernes me levantó para ir al colegio porque él también se levantaba temprano para hacer Mañanas Informales. Yo me quedé dormida y me quedé esperando el ascensor. Y el sale, más dormido que yo, y me dice: ‘Gorda, esperá’. ‘Dale papá, llego tarde’, le respondí. ‘Esperá, prometeme una cosa: prometeme que vas a ser feliz’. Y le digo: ‘Sí, dale, te lo prometo’. Me metí al ascensor y empecé a llorar. Y dije: ‘Ya está, listo’. Esa fue la última vez que nos vimos”, aseguró Luli.

'Según explicó, su padre también se despidió de un modo similar de su hermana Florencia. “Ella me contó que le dijo lo mismo. Él ya se estaba despidiendo. La muerte es un dolor y todo, pero llegás preparado distinto”, afirmó.

El año pasado Mazzone también fue noticia cuando publicó una carta por el treceavo aniversario de su fallecimiento.

“Extraño escuchar tu voz, tu risa, tu pelo finito y suave, tus perfumes siempre ricos, tu humor ácido, tus pasos torpes que hacían retumbar el piso, tus Nesquick feos, tus galletitas con olor a humedad, tu freezer de adolescente con Sibarita y Chomp, subir a tu auto y que nunca se le vaya el olor a nuevo, estar sentada al lado tuyo mientras manejes y que cantemos lo que sea que suene. Ir al canal el viernes a la noche, esperar que hagas el noticiero estando fuera de plano, salir y pasar por Blockbuster a buscar películas”, dice en uno de los pasajes la misiva que publicó en su cuenta de Instagram.

“Extraño mirar tele con vos. ¿Ahora miraríamos series juntos? ¿Qué serie te gustaría? Calculo que Peaky Blinders. Extraño cosas que ni siquiera llegamos a vivir, pienso en cómo sería trabajar en televisión siendo contemporáneos, seguro chocaríamos en varios temas, muchos. Imagino seguido charlas nuestras con posibles respuestas, opiniones y consejos tuyos. Las imagino, y sonrío. Te extraño, mucho y siempre”, concluyó.