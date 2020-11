Proponen expropiar y recuperar la casa natal de Maradona en Villa Fiorito: "Se convertirá en un centro de inclusión"

Diego Maradona, padre, y su mujer, Dalma Salvadora Franco dejaron su pequeño pueblo -Esquina, Corrientes- para buscar un mejor futuro en la gran ciudad de Buenos Aires. El modesto trabajo de lanchero, llevando animales a las islas cuando el río crecía, no alcanzaba para llevar el pan todos los días a la mesa. Sus cuatro hijas -Ana, Rita, María Rosa y Lili-, se instalaron a fines de los 50 en la humilde casa en Azamor 523, Villa Fiorito.

Allí fundaron su gran familia: allí nació el mejor jugador de todos los tiempos. Un día como hoy, pero de 1960, Doña Tota comenzó con las contracciones, caminó tres cuadras hasta la estación Fiorito y ahí se tomó -siempre en compañía de Don Diego- el tranvía hasta Lanús. Se bajó a una cuadra y media del hospital Evita y ya en el hospital nació Diego Armando. "Felicidades. Tiene un hijo sano y es puro culo", le dijo el médico.

El Diez, como hoy todo el mundo le decía tras alzar la tan anhelada Copa del Mundo en 1986 a base de coraje, gambeta, habilidad y ese potrero que siempre lo caracterizó, creció en la muy humilde Villa Fiorito. Sin luz, agua o gas. En más de una oportunidad, Maradona contó que de chico veía que otros tenían zapatillas nuevas y juguetes, algo que su familia no podía ni siquiera considerar por su situación económica.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hoy esa casa, ubicada en Azamor 523 (Villa Fiorito, Partido de Lomas de Zamora), está siendo habitada por gente que no está vinculada directamente a la familia Maradona y que actualmente está recibiendo cada vez más visitantes que buscan despedir a Diego. De hecho, en la puerta de aquella humilde morada se realizó una suerte de modesto santuario en honor al mejor jugador de la historia del país y del mundo.

El diputado de la provincia de Buenos Aires, Daniel Lipovetzky, contó semanas atrás que presentó un proyecto para expropiar, preservar y convertir en un centro "de inclusión" con fines sociales la casa natal de Diego Maradona en Villa Fiorito. El diputado de Juntos por el Cambio aseguró que el inmueble tiene "un valor emblemático superlativo" porque fue el primer hogar del "mayor ídolo deportivo del país".

La intención de Lipovetzky es "preservar" la vivienda, que está en "estado de abandono" y ocupada por "parientes muy lejanos" del campeón del mundo con Argentina en México 1986. Los vecinos de la zona afirmanque la familia que actualmente tiene en su poder la vivienda no es amigable y que la mantienen en un estado completo de abandono, con mugre, pastos crecidos y árboles por doquier.

En ese sentido, sostienen que el dueño del hogar que supo ser de Don Diego y Doña Tota "no paga impuestos ni tampoco la luz", y no deja sacarle fotos a la casa si no es a cambio de dinero. "Esa casa ahora está en un estado muy de abandono, ocupada por parientes muy lejanos de Maradona. Se nos ocurrió que había que de alguna manera preservarla y darle un fin social porque está ubicada en un barrio de mucha vulnerabilidad", sostuvo Lipovetzky.

La idea del funcionario es expropiarla y convertirla en un centro de inclusión para dar presencia del Estado a un lugar que lo necesita y que sea un lugar de recuerdo de donde vivió Maradona, con su atractivo y todo lo que puede significar para los chicos de la zona acercarse a ese lugar: "La casa es un símbolo. Maradona contó que llegó a jugar fútbol profesional no solo por la ayuda de sus padres, sino también con la ayuda de la comunidad donde vivía".

El proyecto ya tiene estado parlamentario, se deberá debatir en comisiones y la oposición tratará de trabajar con el oficialismo para tener el consenso. "Yo descuento que vamos a poder avanzar, no tiene un costo fiscal importante. La legislatura suele aprobar las expropiaciones, es un trámite bastante habitual en la legislatura. No va a ser la primera ni la única expropiación que hemos tratado este año", cerró Lipovetzky.