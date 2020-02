Prótesis de papada y un comentario que enardecerá a Luis Miguel: los secretos de la segunda temporada

Comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. Diego Boneta, quien interpretó al "Luismi veinteañero" en el primer tramo, también se encargará de ponerle el cuerpo a la nueva entrega que contará la historia del cantante hasta el presente. Es decir que el mexicano deberá sufrir las "subidas y bajadas" de peso que el cantante mostró en la última década.

Boneta y el resto del elenco celebraron el inicio del rodaje con un almuerzo bien "argento", pero en manos del reconocido chef mexicano Aaron Mizrahi. "No puedo creer estar viendo esto en México", destacó César Bordón, el argentino que interpreta al manager de Luis Miguel, Hugo López.

Leé también | Misterio revelado: qué secretos contará la segunda temporada de la serie de Luis Miguel

"Para que te salgan cachetes", le recomendó Mizrahi a Boneta, visiblemente delgado. "Es para cuando me toque engordar para la serie", se jactó. Sin embargo, según él mismo confirmó, no deberá subir ni un gramo: los productores ya tienen preparados trajes especiales e incluso una "papada falsa".

Ese no será el único cambio. A la prótesis de la nariz -por las cirugías a las que se sometió el cantante- se le suma también el problema de los dientes, dado que el mexicano solía tenerlos separados en su juventud.

"Para la segunda temporada, hay escenas donde tengo que tener el gap (separación) y otras donde no, tuvimos que encontrar otra manera de resolver esto, para no ir todos los días al dentista a que me lo quiten y me lo pongan”, reconoció.