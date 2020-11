Publicaron una foto de Lola Latorre en la fiesta clandestina y Burlando hizo malabares para justificarla

Lola Latorre tuvo que transitar, tal vez, una de sus peores semanas en lo que va del año; luego de un fin de semana agitado por su supuesta presencia en una fiesta clandestina realizada en una quinta de Mercedes en medio de la pandemia. Como consecuencia, la producción de LaFlia decidió suspenderla, aislarla durante 14 días y reemplazarla por Pablo Ruiz, quien semanas atrás había sido expulsado por ser parte de una fiesta clandestina.

Si bien la hija de Yanina Latorre adujo que no había asistido al encuentro en Mercedes, sino que fue a buscar a una amiga cuando llegó la Policía para suspender la reunión, muchos no le creyeron. De hecho, en Pampita Online mostraron una foto que aparentemente demostraría la presencia de la influencer en la fiesta y que habría sido tomada en la ruta camino a la quinta. En al misma se la puede ver a Lola disfrazada por Halloween.

En la imagen se la puede ver a la participante del Cantando 2020 abrazada a sus amigos, disfrazada y, según señalaron en el ciclo que conduce la modelo, yendo rumbo a la fiesta en Mercedes. "Uno de los temas del día es la foto de Lola Latorre que aparentemente está con amigos disfrazados en la noche de Halloween en la ruta que está cerca de donde fue el evento y da a entender que Lola sí fue a esta fiesta, no que fue a buscar a una amiga”, dijo Pampita.

Cabe remarcar que fue demorada el domingo por la madrugada a la salida de la fiesta clandestina y quedó imputada por el Juzgado Federal Número 4 y el Juzgado de Garantías de Turno de Mercedes. Consultado sobre esta imagen, Fernando Burlando, abogado de Lola. respondió: “Bueno, es relativo, es una hipótesis, que no es real. Fundamentalmente lo que se aclaró es que ella no estaba en la fiesta”.

Frente a estos dichos, Pampita redobló la apuesta y afirmó: “Pero esta foto es de antes de la fiesta, en una ruta al lado de la fiesta”. A lo que el mediático abogado dijo: “Antes pudo haber hecho lo que quería, disfrazarse o no, pudo haber hecho lo que quería. Lo importante es que en esa reunión social solo fue a buscar a una amiga, no estuvo en el lugar. Fue a rescatar a una persona que tenía una indisposición. Es una nena muy educada y solidaria".

En su afán de defender a la hija de Yanina y Diego Latorre, Burlando remarcó que no tiene importancia si estaba o no disfrazada y cerró: "No importa si está disfrazada o con un plumero en la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso? Tal vez ya estaba disfrazada cuando la fue a buscar. Pudo haber estado disfrazada. No sé los horarios . Estoy hablando sin saber, les aclaro”.