"Pueden tener dolor de ovarios": el repudiable ninguneo de la pareja de Lotocki a las víctimas

Mientras que quienes pasaron por su bisturí no tienen consuelo y se muestran muy preocupados por los posibles problemas de salud que puedan presentarse por haberse operado con Aníbal Lotocki, su actual pareja, Majo Favarón, se burla de las víctimas y potenciales víctimas del falso cirujano. La mujer habló con DDM desde la puerta de su mansión en San Isidro y dejó algunas expresiones que graficaron el cinismo con el que se manejan en su familia.

"Vos decís que tienen dolores. ¿Dolores de qué?", le explicó a la movilera que la entrevistaba. "Pueden tener dolor de ovarios o puede ser que estén sentadas mucho tiempo y les duela, pero esto no se debe a que tengan un producto u otro, o prótesis gluteal", señaló, como si desconociera los fallecimientos de Mariano Capralora y Silvina Luna, ambos ex pacientes de su esposo y fallecidos en el último tiempo.

Previamente, la entrevistadora le había preguntado a ella sobre cómo lidiaba con los comentarios negativos a su cuerpo. "Realmente estoy asombrada. Trabajo mucho en mí, trabajo mucho para manejar esto porque no es fácil", reconoció. "Hay gente que no le gusta, que sufre por este acoso. Yo tengo más de 300 mensajes de: 'asesina', 'gorda', 'horrible', 'te vas a morir', 'tenés cemento', 'venenosa', no sé, un montón de cosas. Y yo digo: el veneno está en el discurso, primero y principal. Porque yo no tengo ningún veneno, no hay veneno alguno", se excusó la mujer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Siempre hay que ser muy cuidadosos a la hora de decir: 'Vos tenés dolores porque te operaste con Aníbal, uh, te vas a morir'. Yo lo he leído así. Me han mandado muchos mensajes los pacientes, que le dijeron: '¿tenés dolor? ¿Tenés eso? Eso te va a explotar en tres años. ¿Te operaste hace siete? En tres años vas a explotar'. Es una locura", cuestionó Favarón sobre las versiones contra su pareja, por las cuales inclusive está inhibido de ejercer la medicina, además del castigo social que enfrenta por haberse desentendido de Luna, sólo unos meses antes de su fallecimiento.

"Cualquier persona que esté sentada mucho tiempo, aunque no esté operada, a veces le duele la cola de estar sentada, o hay personas que tienen dolores en las piernas o hay otros a los que les duele la rodilla. No lo sé", se desentendió la pareja de Lotocki. Una gran cantidad de las víctimas del falso cirujano plástico alegan este tipo de dolores que son tan profundos que desesperan a quienes los padecen, como Gabriela Trenchi, Beatriz Verger y Noelia Frye.

"Hay un montón de personas que tienen afecciones, pero eso relacionarlo con una cirugía y puntualmente con una cirugía de Aníbal, es otra cosa. Porque hay muchas de estas pacientes que tienen un montón de operaciones con un montón de médicos, y no solamente estéticas", deslizó Favarón con el fin de ensuciar a los y las denunciantes contra su marido. Este tipo de apelaciones son las que suelen interponer sus defensores ante la Justicia.

"Hay que ser muy cuidadosos en toda la historia clínica completa de cada persona. No generalizar, no ningunear la situación, pero no generalizar, porque tampoco hay que decir ‘vos tenés esto, te vas a morir’, que es lo que están haciendo", pidió Favarón, quien da la cara mientras su pareja se refugia.