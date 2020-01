Harry y Meghan copiaron la estrategia que Lady Di diseñó para dejar la Corona antes de morir

Tras los pasos de Diana. El príncipe Harry y Meghan Markle copiaron la estrategia que en 1995 diseñó Lady Di para acelerar los papeles de divorcio con el príncipe Carlos y poder rehacer su vida lejos de la opresión de la Familia Real. Si bien la princesa cumplió su objetivo, alejarse de la Corona, lo cierto es que no llegó a disfrutar de la nueva etapa de su vida. Murió en un accidente automovilístico en París, sólo un año después de su divorcio.

La estrategia de Lady Di para dejar la Corona que inspiró a Meghan y a Harry

Después de años de hermetismo y de secretos, 1995 se convirtió en el año que marcó un antes y un después en la vida pública de la difunta princesa de Gales. Los amigos de Diana creen que el motivo detrás del gran cambio que la princesa dio durante sus últimos años de vida tuvo que ver con su deseo de poder abandonar la Familia Real y rehacer su vida con el cirujano Hasnat Khan. "Su único miedo era perder la tenencia de sus hijos, era lo único en lo que pensaba. Como herederos al trono, la Reina podía pedir la tutela. Es por eso que decidió cambiar su estrategia y empezó a abrir las puertas para poder contar todo lo que había sufrido durante su matrimonio".

En un primer momento, los planes de Lady Di incluían la posibilidad de dejar el Reino Unido e instalarse en Estados Unidos junto a sus hijos, los príncipes Harry y William. Su idea era comprar una importante propiedad en Los Ángeles y alejarse así del asedio al que la sometían los fotógrafos británicos. Sin embargo, la Reina fue la primera en dejarle en claro que jamás permitiría que los príncipes abandonaran Inglaterra."Le dijo que si ella se quería ir a vivir a Estados Unidos no tenía objeción, pero que en ese caso lo tendría que hacer sin sus hijos".

Con el correr de los años, los príncipes se enteraron del plan que tenía su madre. "Ese fue el motivo por el cual regresaron a Inglaterra sin Archie, a quien dejaron a cargo de una niñera en la casa de una de las mejores amigas de Meghan en Canadá. Su miedo era que les prohibieran sacar del país a su bebé, una vez presentado su plan de renunciar a las primeras líneas de la Corona", advierten.

Tal como soñó Diana, Harry eligió alejarse de Inglaterra y todo indica que se instalaría gran parte del año en Canadá, país en el que su mujer vivió cerca de siete años. "Dividiremos nuestro tiempo entre el Reino Unido y América del Norte. El balance geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo para que aprecie la tradición real en la que nació, al mismo tiempo que nos dará el espacio como familia para poder concentrarnos en nuestro próximo capítulo", precisaron en el comunicado en el que anunciaron su renuncia.

La entrevista de Lady Di que Meghan copió: el objetivo "anticipar la jugada"

Consciente de que la Corona comenzaría una campaña de propaganda negativa en el momento en el que manifestara su intención de dejar la Familia Real, la idea de la princesa era ganarse a la opinión pública y lo logró. Primero, colaboró en secreto con el explosivo libro biográfico de Andrew Morton, en el que se detallaban todas las infidelidades de Carlos y hasta los intentos de suicidio de la princesa. Pero fue el 20 de noviembre de 1995, sólo meses después de comenzar su relación con Hasnat, que Diana decidió patear por completo el tablero. Organizó en secreto una entrevista con la BBC en la que por primera vez hablaba en público de su matrimonio.

Fue, dicen, la gota que rebalsó el vaso para la Reina. "Por esos años, Diana y Carlos no hacían otra cosa que filtrar a los medios noticias que los beneficiaran. Se disputaban a la opinión público. Todos hablaban de la Guerra de los Windsor. La entrevista con la BBC fue clave, no sólo porque Diana habló de Camilla, sino porque cuestionó la capacidad de su marido como futuro rey. Eso fue lo que hizo que la Reina dijera basta y les ordenara básicamente el divorcio".

Idéntica fue la estrategia que llevaron adelante Meghan y Harry una vez que tomaron en septiembre del año pasado la decisión de dar un paso al costado. Por ese entonces, la pareja se encontraba de gira por África. Aprovecharon la ocasión para invitar al periodista Tom Bradby, quien además es un público amigo del príncipe. Fue el elegido para retratar no sólo las actividades oficiales, sino que además tuvo dos exclusivas individuales con los duques.

“Harry está obviamente muy preocupado y está intentando protegerte de lo que él siente que su madre tuvo que sufrir. ¿Cuál es el impacto que esta situación tiene en tu mente y en tu cuerpo?”, indagó el amigo del príncipe, en el mano a mano que obtuvo con Meghan. Lejos de esquivar el tema, Meghan se mostró visiblemente movilizada por la pregunta y se quebró al responder e hizo un esfuerzo por contener sus lágrimas. “Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, atraviesa un momento de mucha vulnerabilidad que es un desafío. Después, cuando tenés un recién nacido…”.

“Especialmente para la mujer es mucho. Si a eso le agregás todo esto (por las agresiones de los medios), cuando estás aprendiendo a ser mamá y recién casada es… Gracias por preguntar, porque no muchas personas me preguntaron si estaba bien. Pero es algo muy real lo que me toca vivir detrás de las pantallas”, respondió. El amigo de Harry insistió un poco más: “¿Sería justo decir que no estás bien y que todo esto es una carga?”. Sin dudarlo, Meghan lo miró a los ojos y le respondió: “Sí”. Minutos después, la duquesa sumó: "Esto no es vivir... es simplemente existir".

En el documental también sorprendió por la participación de Harry, quien reconoció por primera vez las diferencias con su hermano mayor, William. “Somos hermanos, siempre seremos hermanos. Ciertamente, estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará para mí. No nos vemos tanto como antes porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho y la mayoría de las cosas se crean de la nada".

La decisión sin consultar y el objetivo "sorpresa" de Lady Di y Harry

Al igual que su hijo, Lady Di tomó por sorpresa en 1996 a la Corona. Sólo horas después de firmar los papeles de divorcio, la princesa dio una conferencia de prensa en la que anunció que renunciaría a la mayoría de las organizaciones de beneficencia que encabezaba desde su desembarco en la Familia Real.

"Nadie del Palacio estaba al tanto y fue un golpe durísimo. No sólo porque no sabían que haría el anuncio, sino porque generó un descontrol en términos organizativos. La princesa era uno de los miembros de la Familia Real con más participación y de un día para el otro les dejó todo y se fue", advirtieron en su momento.

Idéntica fue la decisión que tomaron Meghan y Harry, aunque en diferentes condiciones. Los duques intentaron en un primer momento consensuar una salida más diplomática, pero se sintieron traicionados después de que desde el Palacio se filtraran a los medios sus planes de instalarse en Canadá. Ese fue el disparador que motivó que publicaran su renuncia y les avisaran sólo diez minutos antes a los principales miembros de la Familia Real.

