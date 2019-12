Punto por punto, por qué lo que escribió Amalia Granata sobre el aborto es una barbaridad

Después de que el ministro de salud, Ginés González García, anticipara que en próximas horas comenzará a aplicarse el Protocolo para la Interrupción del embarazo, la diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, volvió a volcar su furia en las redes sociales con una catarata de tweets en las que "confundió" conceptos como aborto, violación y femicidio. Punto por punto, por qué lo que escribió es una barbaridad.

Todo comenzó cuando notó la presencia de Adolfo Rubinstein, ex secretario de salud durante la gestión de Mauricio Macri, en el ciclo Intratables. El ex funcionario ratificó en vivo las cifras que se debatieron el año pasado en el Congreso, cuando se trató la despenalización del aborto. "Estamos entre 150 y 370 mil abortos por año", precisó. Indignada, Granata no le objetó las cifras, sino que le cuestionó la decisión de último momento de su gestión de activar el protocolo ILE, luego vetado por el por entonces presidentes.

"Deje de mentir. Váyase a su casa y hágase a silencio, vergüenza le tendría que dar su pésima gestión y deje de negociar con los más vulnerables", disparó la flamante diputada por Santa Fe desde su cuenta de Twitter. En simultáneo, Ginés González García anticipaba la activación del protocolo, pero desde la pantalla de TN. Como era de esperarse, Granata también apuntó contra el ministro: "Volvió el negocio del genocidio a los más vulnerables".

Además de pasar por alto las cifras -eje del debate real sobre la salud pública y no del individual/religioso que sostiene Granata-, la diputada provincial hizo énfasis en el "negocio" detrás del aborto, otra falacia ya refutada durante el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso. En efecto, el propio Rubinstein volcó en su momento los datos económicos que datan, claro, de la economía del 2018. Para estimarlos, se tomaron en cuenta las cifras de las hospitalizaciones vinculadas a las complicaciones que sufren quienes se someten a intervenciones clandestinas.

La mentira del negocio detrás de la legalización del aborto: los números oficiales

Se calculó que el costo de cada aborto clandestino era de $11500.

De haberse legalizado, la cifra descendería a $1914.

El costo anual estimado para el 2018 fue de $4.078,30 millones.

De haberse legalizado, habría bajado a $678,60 millones.

Después de acusar al ministro de salud de "genocida", Granata se dirigió directo (por Twitter, claro) a Alberto Fernández: "Señor presidente, usted dijo que va a defender a todos los argentinos, pero parece que su ministro estrella quiere asesinar a los más vulnerables. Total ellos no votan, ni se pueden defender".

Por fuera del debate sobre la concepción que intenta instalar Granata, el proyecto de legalización del aborto en la Argentina tiene como foco la salud pública y dar respuesta a los cientos de abortos clandestinos que tienen lugar día a día en el país. Según las cifras oficiales, difíciles de estimar porque el propio sistema de salud no clasifica como 'consecuencias de abortos clandestinos' muchas de las hospitalizaciones, estamos hablando de un máximo estimado de 350 mil anuales.

Después de apuntar contra funcionarios y hasta al propio presidente, Granata respondió las críticas que comenzó a recibir por parte de quienes apoyan la legalización de la práctica. Y, en su descargo, confundió los conceptos de "aborto" con "violación" y "femicidio". "Se creen que legalizando la muerte de inocentes van a ser libres y empoderadas. ¡Chicas, no entendieron nada! Las van a violar y seguir matando, pero libres de culpa y cargo porque es legal. Las mujeres necesitamos inclusión, educación y oportunidades; no matar a nuestros propios hijos".