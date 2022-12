¡Qué criatura estúpida! Frodo y la acorralada a lo "Esperando la carroza" que lo dejó en offside

A tres días de haber sido elegido por el público para abandonar la casa de Gran Hermano, Agustín Guardis aprovechó cada oportunidad que tuvo para ir a los programas de televisión a explicar su "juego".

Si bien inicialmente pasó por GH, el debate, en donde lo fueron poniendo al día con lo sucedido mientras todavía estaba en la casa, el ex participante parecía saber más de lo normal, y tener bastante información de las repercusiones del afuera. En el día de ayer, "Frodo" fue al programa de Ángel De Brito y las angelitas fueron lapidarias con su presencia.

Por un lado, Yanina Latorre le preguntó por qué le costaba tanto mirar a los ojos y por qué bajaba la cabeza cuando le hablaban, a lo que Guardis respondió: "Porque estoy muy apenado por lo que hice. No estuvo bien".

No obstante a su respuesta y justificación, Agustín quiso que las panelistas entiendan su inexplicable juego y les reveló que lo que él hizo fue intentar parecer más "varonil" para poder adaptarse al grupo.

"En la casa yo quería mostrarme más varonil, porque todos me criticaban eso... Se metían con mi sexualidad. Y eso me hacía sentir muy mal", comentó. Latorre volvió a responderle y se quedó con la última palabra: "No es ser varonil hablar así de una mujer. Para demostrar ser viril o un macho no hay que acosar, ni amenazar minas. Con esto te ganás más el odio de la gente".

Por su parte, Nazarena Vélez también se metió en la discusión, pero mantuvo una postura distinta. La mediática le reveló que ella sí le cree que estaba jugando y considera que su estrategia es la misma que ya han usado en ediciones anteriores. "Yo te creo que vos jugaste y que todo fue una estrategia. Creo que vos querías salir, como hizo Cristian U, para ver cómo era afuera y ver con quien te tenías que pegar", comenzó opinando.

Además, también le dijo que según lo que ella veía de la casa, al principio de la convivencia él la estaba pasando mal y consideró el comportamiento de sus compañeros como un "hostigamiento" para con Agustín. "También creo que al principio la pasaste mal. Creo en el hostigamiento que viviste, porque lo veíamos desde afuera".

No obstante a esto, le reprochó: "Pero para tus estrategias tenés tanta oscuridad. ¡Tanta oscuridad! Para querer lastimar. Para que te salga un juego, tocaste cosas tan oscuras... Y ese eras vos. Sos un personaje que asusta. Por momentos asustás". Frente a esto, Guardis concluyó diciéndole que ese no era él y que sólo quería que no lo aparten.