Qué dicen los resultados de la autopsia del estilista Raúl Sotelo González, el mejor amigo de Luli Salazar

Tras varias horas de espera, dudas y misterios, se conocieron los resultados de la autopsia del cuerpo del estilista Charles Raúl Sotelo González, quien fue encontrado sin vida en un hotel de Palermo en la noche del último lunes. “Murió por una congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar y cardiopatía hipertrófica y dilatada”.

La muerte de Sotelo generó un fuerte impacto en las redes sociales, debido a los comentarios que realizó su íntima amiga, Luciana Salazar, que en un primer momento consideró que el joven había sido asesinado en un hotel ubicado en la calle Nicaragua al 6000, de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al momento de enterarse de la noticia, la modelo compartió una foto junto a él y escribió: "Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer hijos de re mil puta". Acto seguido, y aún sin saber el verdadero motivo de su muerte, Salazar expresó: “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi confidente, mi todo. Se fue parte de mi vida”.

Cabe destacar que la investigación a cargo del fiscal Santiago Vismara comenzó a raíz de un llamado al 911. Su hermana, quién no recibía noticias del estilista desde el último sábado, llamó a la policía para ingresar al lugar donde vivía y lograr constatar si estaba allí.

Cuando lograron entrar, gracias a una llave que tenía en su poder, se encontró con el cuerpo de su hermano tirado en el lugar y sin vida. Tras la realización de la autopsia, la cual quedó en manos del forense Héctor Di Salvo, se determinó que falleció por una afección causada por el exceso de líquido presente en los pulmones.

Un dato no menor de la causa, respecta a los encargados de la investigación, quienes son los mismos que están frente a la causa que involucra al empresario Francisco Sáenz Valiente por la muerte de la modelo brasilera, Emmily Rodrigues.

Respecto al estado actual de Luciana, su representante Maxi Cardaci, confirmó a TN el estado de la modelo. "Ella está destruida, no para de llorar. Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Luli está en completo shock", reconoció.