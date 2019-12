Qué dicen los supuestos chats que Pablo Rago le mandó a la mujer que lo denunció por violación

El martes se dio a conocer que Pablo Rago fue denunciado por violación por un hecho que ocurrió en 2015. Fue Érica Basile, de 34 años, quien radicó la denuncia contra el actor en la Comisaría Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires y dio detalles de su caso a través de los medios.

Lo cierto es que durante las últimas horas se filtraron algunos chats (unos de 2017, otros de 2012), que incluían contenido sexual, que el actor le mandaba a la víctima. Según detalló Basile, y tal como se puede ver en los mensajes privados de Facebook, cuando ella le pedía trabajo, él le respondía con fotos subidas de tono, sujetándose el miembro dentro del pantalón.

En su relato la mujer manifestó que había mantenido una relación con el actor mediante redes sociales entre 2013 y 2015. Según contó la mujer, el actor le pedía fotos desnuda e “incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”.

De acuerdo con su relato, en diciembre de ese año fue él quien le sugirió que se juntaran y puso como lugar su departamento. “Volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos. Hasta ahí todo bien”, contó. Según la denunciante, Rago le había prometido trabajo en limpieza.

Allí, luego de que ambos tomaran algunas copas, el actor empezó a manosearla en sus partes íntimas y hasta le pidió a ella que orine arriba de él. “Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, añadió.

Y agregó: “Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas... él tenía un pedido sexual, que yo no estaba acostumbrada. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso”.

En ese momento, según contó Basile, Rago le gritó: “'Para qué viniste, no sos una nena'. Yo le dije que no me gustaba que me traten como una puta, le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”. Luego de eso, se acercó a ella “y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, sentenció la mujer. La denuncia recayó en el juzgado 54, a cargo de Walter Candela.