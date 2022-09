Qué dijo Cami Homs sobre una posible reconcialición con De Paul y el palo que le tiró a Tini

La modelo Camila Homs dialogó en un móvil televisivo sobre los rumores que le atribuyeron a su expareja y padre de sus hijos Francesca (3) y Bautista (1), Rodrigo De Paul, quien habría dicho que tenía pensado dejar a su actual novia, Tini Stoessel, y volver con ella.

En las declaraciones que brindó al programa Intrusos, la rubia se encargó de desmentir las versiones que hablaban de una crisis con su actual pareja, el empresario Carlos Benvenuto, con quien compartió unos días en Ibiza a finales de agosto.

"Fue un viaje hermoso, divino, que me sirvió mucho", confirmó Homs. "No voy a ponerme a desmentir cada cosa que sale porque sino tenés que hacer un libro sin fin. No podía creer que digan que, por estar con el teléfono, pasábamos por una crisis", explicó.

Luego también elogió a su novio por el apoyo que le otorga a ella, aún desconociendo gran parte del mundo en el que vive y se mueve: "Él no está metido en todo lo mediático, pero me respeta y lo entiende".

¿Hay reconciliación o no?

La pregunta a la cual no le pudo escapar la modelo fue sobre los rumores que hablan de reconciliación con quien fue su pareja durante 11 años, porque, según aclaró, no puede "opinar mucho al respecto".

"Me llamó la atención porque se lo ve muy bien con su pareja. Después igual vi que salió a desmentirlo, así que está todo bien", reconoció Homs.

"Obvio que voy a querer siempre el bien para él y le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos muchos años juntos. El resto de las cosas me las guardo para mí", explicó en las declaraciones televisivas.

Además, negó un acercamiento amoroso con De Paul, e identificó lo que les sucede como "una relación cordial como madre y padre".

Un acuerdo por sus hijos

El fin de semana, los padres de Francesca y Bautista fumaron la pipa de la paz y cerraron un acuerdo económico y legal, para evitar que los posibles conflictos entre ambos sean un conflicto para los niños.

"Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo", publicaron ambos en sus redes sociales.

"Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias", solicitaron y agregaron: "Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera".