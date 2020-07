Qué dijo Nicole Neumann sobre su supuesta relación con el abogado Rafael Cúneo Libarona

Durante la cuarentena Nicole Neumann comenzó a realizar una serie de transmisiones en vivo por Instagram con distintas personalidades de diferentes ámbitos. Sin embargo, hubo uno de los invitados que llamó mucho la atención, ya que apareció el rumor de que se trata de un nuevo pretendiente de la modelo.

A pesar de que ella negó tener una relación con el abogado Rafael Cúneo Libarona, lo cierto es que existen varias versiones que indican que entre ellos existe algo más que una simple relación profesional.

Nicole Neumann negó estar conociendo al abogado Rafael Cuneo Libarona.

El vivo que ambos hicieron tuvo lugar hace muy pocos días, y de hecho, la propia modelo lo compartió en su perfil de Instagram, donde contó que juntos llevaron a cabo un repaso de las noticias de actualidad. Este nuevo espacio se llama "Nicole en casa", y en cada episodio la rubia aprovecha para conversar con diferentes personalidades.

Aunque es algo que hace desde algunos meses, la información de la existencia de una posible relación amorosa fue comentada por la periodista Pilar Smith en “El Espectador”, el programa de CNN Radio Argentina que comparte con Ángel de Brito, donde contó que el letrado y la panelista “se están conociendo y hay onda”.

“No me la quiero jugar a romance, pero hay algo. Aparentemente, Nicole Neumann se está conociendo con el abogado Rafael Cúneo Libarona. Me dicen que antes estuvo con Dolores Barreiro y que no se decidía entre ella y Nicole, o sea que esto vendría desde hace un tiempo”, agregó Smith.

Del mismo modo, la periodista aseguró que es probable que Neumann niegue todo porque suele cuidar mucho su intimidad, pero que la realidad es que la versión le llegó desde diferentes lados.

“Seguramente ella va a salir a desmentirlo, pero me dicen que la cosa viene bien y que estarían por blanquearlo en cualquier momento. Me gusta la pareja”, comentó.

Cuneo Libarona conoció a Neumann al ayudarla con un tema personal.

Ante esta noticia, la modelo decidió brindar su punto de vista, y aunque contó que tiene "buena onda" con el letrado, descartó la existencia de una relación. "Con Rafael tenemos buena onda pero nada de lo que se dice es cierto", le aclaró a la revista Caras.

Además, sí dijo que son amigos, pero que no hay ningún coqueteo. "No hay nada entre nosotros, no sé de dónde sacan esas cosas. Hace rato, hace tiempo me ayudó con unos temas legales y desde es momento tenemos, como te dije, buena onda. Solo eso", respondió.

El apellido Cúneo Libarona ya está vinculado hace tiempo a la farándula, ya que el hermano Rafel, Cristian, está casado desde el 2014 con la modelo Luli Fernández, con quien además tuvo un hijo hace un año.

Por su parte, Rafael, quien tiene 53 años, además de ser amante de los deportes, es especialista en Derecho Penal Empresarial y socio del Estudio Cúneo Libarona.