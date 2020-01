Qué dijo Pampita sobre la discusión que tuvo en el auto con su marido en el centro de Punta del Este

Después de su soñada boda, y de haberse instalado durante casi todo enero en Punta del Este junto a sus hijos y su marido, Roberto García Moritán, en las últimas horas comenzó a correr un rumor que indicaba que Carolina "Pampita" Ardohain había protagonizado una fuerte pelea con su esposo en las calles esteñas.

La noticia fue confirmada por la periodista Mariana Brey, a quien en la noche del jueves la propia "Pampita" salió a desmentir públicamente. "Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa", escribió la conductora en su cuenta personal de Twitter.

La información sobe la supuesta pelea entre Ardohain y García Moritán fue dada a conocer en el programa Los Ángeles de la Mañana, cuando la panelista aseguró que tenía una fuente muy confiable que había presenciado la discusión entre la pareja.

“Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía”, detalló la periodista.

Pampita se peleó a los gritos con Roberto García Moritán en Punta del Este: "No es la primera discusión" https://t.co/O4ZGlAMs2Q — LAM (@LosAngeles_ok) January 23, 2020

Según contó, el empresario gastronómico se bajó del auto para ir a comprar a la farmacia, mientras que la morocha lo esperó hasta que regresó. Cuando su marido subió al vehículo, "Pampita" habría empezado a los gritos, ya que estaba enojada por un motivo que no se pudo precisar.

"No es la primera discusión. No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación. Es probable que todavía se estén conociendo", concluyó Brey.

A pesar de que la modelo decidió llamarse al silencio apenas el rumor echó a correr, finalmente en la noche del jueves utilizó su Twitter para negar la discusión con su esposo, y para desmentir también a la periodista.

Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira. — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) January 24, 2020

Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron. — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) January 24, 2020

"Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira. Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron", se lamentó. Esa misma noche, la conductora y jurado del Bailando por un Sueño salió a comer con sus amigas a Happening, ya que en las últimas horas regresó junto a sus hijos y su marido a Buenos Aires.

La pareja estuvo desde fines de diciembre del año pasado hasta este lunes en Punta del Este, a donde ambos pasaron la fiestas y sus cumpleaños. Aunque ahora están de vuelta en Capital Federal, lo cierto es que la ex mujer de García Moritán compartió una historia en su Instagram en la que etiquetó a "Pampita" para avisarle que los hijos de Roberto abandonaban Punta del Este para instalarse con el matrimonio en Buenos Aires hasta que su madre también regrese.