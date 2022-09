"Que hablen lo que quieran": L-Gante le hizo frente a los rumores y negó estar separado de Tamara Báez

La fama llegó muy rápido a la vida del cantante conocido como L-Gante. El salto que dio al pasar de ser un adolescente de General Rodríguez que hacía música con la computadora que la habían dado en el colegio, a ser mencionado y reivindicado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su versión del abecedario, fue tan grande que su popularidad lo colocó como uno de los artistas argentinos del momento. Aunque como todo lo bueno, también tuvo su parte negativa.

Primero comenzaron los rumores de separación con la madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, aun cuando ella todavía no había dado a luz. Esto fue creciendo y haciéndose público fin de semana tras fin de semana, cuando aparecían nuevas pruebas que lo ponían al cantante en situaciones incómodas, violentas, y hasta dudosas respecto de su fidelidad.

Ayer, cuando L-Gante hizo un vivo de Instagram donde contestó preguntas de sus fanáticos, se pudo ver que ya está cansado de esa situación y de que todo el tiempo los ojos estén puestos en lo que hace y deja de hacer.

"De una, mal, mal, te rompen las pelotas mal. Pero bueno, que hablen lo que quieran, total ninguno sabe cómo es, que la cuenten como quieran siempre", respondió el artista a la pregunta: "¿No te cansan los puteríos que hay en la televisión todo el tiempo, que te involucran a vos y a tu familia?".

En el mismo video le preguntaron por qué nunca se mostraba con Báez, lo que motivó una respuesta con pocas convicciones: "¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales", contestó.

Así, el cantante no confesó la separación a la que se habría sometido hace unas semanas, cuando -otra vez- fue encontrado con las manos en la masa.

Tamara se separó, ¿no sabías?

La gota que rebalsó el vaso para la chica que hacía sandwiches de milanesa con el cantante, cuando este todavía no era famoso, fue el video que se conoció hace dos semanas, cuando se lo vio a su pareja yéndose de un hotel alojamiento con Luli Romero, la bailarina que protagonizó su último clip.

Allí se filtró que Báez decidió separarse de L-Gante, algo que dio a entender a partir de ciertas publicaciones en su Instagram, como la que subió junto a su abogado Juan Pablo Merlo, donde decía que estaba "ultimando detalles", o la que vino a los días, donde celebraba estar soltera con su grupo de amigas.

Además, la filtración de las publicaciones que Romero hizo en Justin Bieber Argentina MURO, un grupo de Facebook con más de 50 mil personas, donde pidió que la ayuden a denunciar el video filtrado, fueron una confirmación de la que la infidelidad fue un hecho consumado.

Hasta el momento L-Gante no quiso confirmar lo que su expareja ya se encargó de dar a entender en sus redes sociales y a partir de ciertos gestos que tuvo con él. Pero por más que no quiera verlo, la relación con la madre de su hija, ya es parte de sus pasado. Al menos por ahora.