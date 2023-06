"¡¿Qué hacés?!": el día que Nicole se metió de prepo en la escuela e Indiana tuvo un ataque de nervios

Cada vez se conocen más detalles de la pelea que desde hace al menos seis meses enfrenta a Nicole Neumann con su hija mayor, Indiana. Después de que se hiciera público que la adolescente de quince años denunció a su propia madre por "maltratos físicos y emocionales", trascendió un violento episodio que la modelo habría protagonizado en la escuela a la que asisten sus tres hijas y que dejó a la mayor de quince años en un "ataque de nervios".

"Las nenas van al Colegio de Todos los Santos en Villa Adelina. Nicole se le apareció en la puerta y a Indiana le agarró una crisis de nervios", sostuvieron al aire desde el ciclo Intrusos. "Creo que fue a verla para componer, pero tuvo que intervenir la directora del colegio porque a la nena le agarró un ataque de nervios. No se quería ir con ella, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le pasara lo mismo", precisó Marcela Tauro.

Según la periodista, la modelo "pasa del amor al odio" con su hija y la hostiga a través de duros mensajes que escribe desde Telegram, una suerte de WhatsApp con mayor certificación de seguridad y que permite que los mensajes sean eliminados. "Le mandó un mensaje diciendo: 'Este año cumplís quince, ¿qué querés que hagamos?'. Como la chica no le contesta, porque no quiere tener trato con la madre; Nicole la empezó a hostigar".

De acuerdo a la información vertida por el programa, la denuncia de Indiana fue presentada tiempo atrás en el Juzgado N°2 de familia de TIgre y está a cargo de la jueza Celina Sendra. Recién se conoce ahora, según el panel, porque falló el proceso de revinculación solicitado por la Justicia, pese a que la joven presentó horas de grabaciones en las que probaría la violencia física y psicológica que habría ejercido Nicole contra ella.

"Desde hace ocho meses, la nena estaba pidiendo retirar las cosas de su casa materna y recién la jueza le dio cinco días hace poco. Fue a la casa de Nicole con dos compañeritas de colegio. La habría llevado Cubero, pero no entró. Nicole fue, la saludó y le empezó a hacer reproches de por qué se iba con ellos (por Cubero y su pareja, Mica Viciconte). Hay frases muy fuertes en todo el expediente. Una de las frases que le dijo la nena fue: 'Porque ellos me dan amor'".

Pese a que se negó a brindar detalles específicos de la denuncia, con su palabra Micaela Viciconte confirmó lo que hasta ahora era sólo un rumor periodístico. Cabe destacar que, al momento, ni Neumann, ni Cubero se pronunciaron sobre el tema. Mucho menos Indiana, quien tomó en diciembre la decisión de abandonar la casa de su madre e instalarse junto a Mica y "Poroto".

"No voy a hablar absolutamente de nada", intentó cerrar Viciconte, aunque volvió a ratificar que "el tema" (es decir, la demanda) está judicializado: "Fabi es el que se encarga de todo eso con los abogados y en la Justicia, que creo que es el lugar en donde se tienen que tratar estos temas. Pero jamás opinaría de nada de eso, menos si son cosas delicadas".

Consultada sobre el vínculo con las tres hijas de Nicole Neumann y la contención que en la actualidad le brinda a su pareja, Viciconte fue tajante: "El rol es un rol de pareja, de contención y de amor. Ese es el rol que siempre ocupe. No soy la mamá (de las chicas), no quiero ocupar (ese espacio); tengo a mi hijo. Pero también tengo mucho amor y las quiero mucho, son parte de mi familia y las cuido. Nada más. No ocupo ningún rol y todas las cosas en casa se tratan con amor".