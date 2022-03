Que la fuerza te acompañe, Chiche: por qué emprendió el regreso y qué trae de Ucrania

Después de encabezar la cobertura más comentada de la invasión a Ucrania, Samuel "Chiche" Gelblung se prepara para regresar al país junto al camarógrafo de Crónica que lo acompañó todo este tiempo, Marcelo "Chelo" Álvarez. Ya en Polonia y fuera de territorio ucraniano, el periodista explicó por qué tomó la decisión de dar por terminada su misión.

"Encararemos la vuelta para Buenos Aires. Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi ocho horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está loca y enojada", reconoció "Chiche".

El periodista advirtió que, por fuera de los bombardeos y del avance de las tropas rusas, uno de los motivos por los que decidió emprender el regreso fue la imposibilidad de poder registrar lo que sucedía en las calles del invadido país.

"Había mucha paranoia entre la gente, toda cámara que se prendía era un problema grave. Así que no tenía mucho sentido seguir", reconoció, aunque aclaró que regresa con material fuerte: "Tenemos testimonios muy buenos, lo que se hizo fue interesante y tenemos gran material para Buenos Aires".

Pese a que le puso el cuerpo a la cobertura, "Chiche" no pudo llegar a Kiev. "Donde nosotros estuvimos (Lviv) no es tan dramático, pero en estos momentos Rusia maneja todas las fuentes de energía de Ucrania. Si quieren, la pueden dejar sin luz y sin agua. Tienen la manzana rodeada y no creo que resistan mucho tiempo más".

"En Ucrania había barricadas que hacen con civiles armados. Yo estuve en muchos lugares así, pero acá hay una locura insoportable. Desconfían de sí mismos. Incluso, hay rumores de que el presidente Zelensky no está en Ucrania y que está hablando desde algún lugar del mundo", disparó.

"Chiche acabó adentro": 15 mil dólares, un par de tiradores y la trastienda de su cobertura en Ucrania

“Yo, Samuel Gelblung dejo sentado que viajar a la zona de guerra

entre Rusia y Ucrania, es una decisión voluntaria, realizo el viaje

bajo mi exclusiva responsabilidad, conozco los riesgos”

Chiche firma una declaración de responsabilidad

y se sube a un avión con 15 mil dólares en el bolsillo,

abrigo polar, un par de tiradores, un coctel de pastillas

para la presión, algunos trucos para pasar la frontera

y varias guerras en el corazón.

La distancia entre él y la muerte se mide en ideas.

El riesgo no vive solo en lo que puede pasar,

también existe por lo que persigue y para que lo persiga.

Viaja a la frontera de Polonia a contar la guerra

desde el lugar que su papá sufrió a los nazis.

El conflicto de Europa del Este atraviesa su historia,

tal vez por eso pagó la mitad de todos los gastos:

Chiche no solo es un elogio del peligro, también

es una provocación generacional;

la revancha de los viejos de la guerra del cerdo:

cubre todo mejor que los jóvenes y

vive en las palabras de Francisco:

“No hay que tirar ni pobre, ni al inmigrante,

ni al refugiado ni a los viejos”.

Descartar es perder.

Él hombre que unió a la Cancillería Argentina con todos

los memes del mundo, hizo que el horror de la guerra

se deslice a su intemperie personal.

“Que no bombardeen Kiev y que no toquen a Chiche”

La redacción de Crónica TV se inundó de mensajes y

llamados para averiguar cómo estaba:

¿Tiene frio?

¿está comiendo todos los días?,

¿es cierto que lo confundieron con un refugiado y le dieron guiso?

¿está tomando medicación?

¡Hablen despacio que desde allá no va a escuchar nada!

Chiche es algo que la sociedad pide:

la seguridad que dan los viejos.

Recordar para que no explote la bomba.

“Hace frio, traigan historias”

Chiche es una certeza.

La previsibilidad que la Argentina perdió:

un país que imagina futuro con agenda joven

pero que busca salvarse con lideres

que tienen más de 60 años

(Francisco, Cristina, Macri, las madres de Plaza de Mayo)

Tercera guerra mundial.

Tercera edad.

Lo que decidió contar será para

siempre lo que eligió pelear,

y un toque de queda a la lógica de los medios:

Demuestra que periodista no solo se nace,

también se muere.

*Por Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica TV