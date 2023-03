"Que la vida te permita cuidarlo desde donde estés": el mensaje de la mamá del hijo de El Noba

La trágica muerte en un accidente de tránsito del cantante Lautaro Coronel, mejor conocido como El Noba, durante junio del año pasado, entristeció a todo el universo de la música popular actual y la cumbia 420, por su juventud y todo lo que le quedaba por hacer a nivel artístico.

A los pocos meses del hecho, una joven pareja circunstancial de él se acercó a su familia para decirle que dudaba de que su bebé recién nacido fuera hijo del músico. Ahora, a partir de un test de ADN que realizó con el padre del cantante, Daniel Coronel, se pudo determinar que Ramiro Alejandro, el hijo de Ailén Laura Díaz, es hijo biológico de El Noba.

Cuando la chica se había acercado, Vanesa, la madre del cantante, había puesto el grito en el cielo y había expresado algunas amenazas, "que se agarre si no es mi nieto", pero ahora que la Justicia le dio la razón, Díaz pudo expresar sus sentimientos en sus redes sociales, y le dejó un mensaje para el padre de su hijo: "Ojalá desde donde estés, estés tan enamorado de él como lo estoy yo".

"Qué difícil expresar en palabras todo lo que siento hoy, creo que primero, pedirte perdón, Lauty. Perdón por no creer que eras vos, por no decirte que aunque fuera lejano podías ser el papá. La vida no es justa, y te llevo antes que yo lo sepa y poder decírtelo. A veces pienso que de alguna manera lo sabías para no sentirme tan mal, de que te hayas ido sin saber que tuvimos un hijo. Porque si, es tu hijo y no lo digo sólo yo, lo dice la ciencia. Porque hoy no solo es mi palabra, es el papel ese bendito papel que tanto se hizo desear", comenzó la joven.

"Solo mi hijo y yo sabemos cuánto sufrimos desde que nos enteramos que eras su papá; todas las miradas sobre mi bebé, sobre mi, como si yo quisiera sacar provecho de tu nombre diciendo que era tu hijo, cuando yo sabía que lo era, cuánta gente mala y sin vida que me decía que no se parecía o que deje de buscar fama, cuántos que me amenazaron por decir que era tuyo, o que vos solo tenías una hija y que me cague si era tuyo, cuantos mensajes diciéndome que ojalá no sea tu hijo así no te reproducías", recordó Díaz.

"Llegue a la conclusión que la gente es envidiosa, que tienen vidas tristes y solo saben destilar odio y veneno para ver si así te pueden amargar la vida. No me da vergüenza contar las cosas como son, porque parte de la vida es reconocer nuestros errores y si algo aprendí es hacerlo", expresó en su Instagram la ex de El Noba.

"Hoy puedo decir que me da orgullo saber que mi hijo tiene un papá que fue una excelente persona, que hoy no está, pero que con su mamá fue un caballero y un distinto. Que este mundo no te merecía, aunque dejaste a muchos sufriendo con tu partida, hoy puedo decir que si, capaz no fui tu novia, ni tu pareja, pero te tengo un cariño, amor, respeto, y todas cosas buenas no solo por lo que eras sino por darme lo más sagrado que yo tengo, que es nuestro hijo", aseguró la mujer.

Más abajo en el posteo, reconoció que la da orgullo saber quién fue el padre de su criatura. "Créeme que desde que lo sé, siempre te tengo presente en su vida. Y así será siempre. Que mi hijo sí tiene papá, para todos lo que me dicen 'ay pero no tiene papá'. Sí tiene papá, no está acá, pero si tiene. Y gracias, Lauty, gracias por este hijo maravilloso, lleno de amor, de alegría, hermoso y sano sobre todo", celebró la madre del bebé.

"Ojalá desde donde estés, estés tan enamorado de él como lo estoy yo. Y que si nos ves, sabes lo bien cuidado y lo tan amado que es. Que capas no fue buscado, pero si es amado y fue deseado. Que la vida te permita cuidarlo desde donde estés. Y que gracias y perdón, perdón un millón de veces. Yo lo voy a cuidar, mimar y darle todo lo que él quiera, jamás le va a faltar nada", garantizó, en el fragmento quizás más emotivo de su mensaje.

"Su papá desde donde está y no estando, le da también un sostén económico. Porque sí, tiene papá, porque sí, es hijo de Lautaro Coronel, porque para mí sos Lautaro, no El Noba", insistió Díaz. "Ojalá con esto puedas y te dejen descansar en paz. Por acá haces falta, pero seguimos igual. Gracias gracias y mil gracias más, la vida no me alcanzó para agradecerte, no te odié pero salió igual a vos", agregó.

"Que la vida te deje de una vez descansar en paz. Lograste todo y más. Porque sos El Noba y a más de uno le re suena", expresó en relación al eslogan que tenía el cantante. "Nuestro hijo te va amar y respetar, de eso puedes estar seguro. Gracias por todo. Te aprecio tanto y si estás allá arriba con los abuelos de Rami, ojalá los cuiden a Rami todo lo que puedan y estén orgullosos siempre de él", pidió la mamá de Ramiro Alejandro Coronel.

En su publicación, no se olvidó de quienes sí la apoyaron en su pedido. "Gracias, a todos los que confiaron en mí, a todos los que lloraron al ver a mi hijo, a todos los que se acercaron de corazón porque sí dejaste una partecita tuya más en este mundo. Porque no sé por qué me tocó a mí, tuviste muchas mujeres y me tocó a mi, la vida igual a su manera es sabia y se que por algo fui yo. Gracias a todos los que me ayudaron y me ayudan", concluyó su mensaje.

La ciencia le dio la razón y hoy su pelea por conocer la identidad de su hijo ya terminó. Ahora le queda una batalla más difícil, la de hacer de madre y padre al mismo tiempo, de un bebé que no habrá conocido a su padre en vida, pero sabrá quién es él y tendrá todo su apoyo, aun cuando la vida le jugó la mala pasada de llevárselo antes de poder disfrutarlo.