"¿Qué le pasa a mami?": la desesperada reacción de los hijos de Wanda al escuchar a Lanata

El viernes por la mañana, después de un día de hermetismo absoluto, Jorge Lanata sorprendió al confirmar al aire desde su programa de radio que Wanda Nara había sido diagnosticada con leucemia. La decisión del periodista de hacer pública la información personal de la conductora de Masterchef generó el repudio generalizado de sus colegas y forzó a la empresaria a publicar un comunicado en el que se refirió a su salud y apuntó contra el creador de Periodismo Para Todos.

"Buenos días a todos", arrancó el posteo que la rubia escribió desde su mansión en Santa Bárbara. "Acá estoy después de unos días que necesité para mí y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizarme un análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien", continuó.

Luego de hacer alusión a la internación en Los Arcos, la conductora se refirió a su posterior estadía en Fundaleu. "El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", indicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio", disparó, en clara alusión a Lanata.

Después del cruce público al conductor del Grupo Clarín, la empresaria se comunicó con Ángel De Brito y lo autorizó a revelar más información en torno al impacto que tuvieron en sus cinco hijos las declaraciones de Lanata. "Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Sólo sabían que se había internado y se había hecho unos chequeos", precisó el conductor de LAM.

Cabe destacar que los hijos mayores de la empresaria ya manejan redes sociales y van al colegio en la Argentina, por lo que tardaron muy poco tiempo en enterarse del irresponsable parte médico que hizo público Lanata. "Uno de los hijos terminó preguntándole a Zaira qué le pasaba a su mama", agregó el conductor de LAM.

Zaira se encontraba de vacaciones en Ibiza junto a sus dos hijos (Malaika y Viggo) y debió regresar de urgencia al país para acompañar a su hermana. Desde Ezeiza, la modelo que horas antes había tenido que calmar a sus sobrinos, apuntó contra Lanata: "Se dicen cosas de más. En estos casos, estaría bueno que todos se pongan en el lugar del otro y que piensen qué les gustaría que pase si les sucediera algo así. Se están diciendo muchas cosas de más. Es un momento clave y no quiero hablar más del tema".

Al momento, Wanda permanece instalada en su mansión del barrio privado de Santa Bárbara acompañada por Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella. Los varones mayores (Valentino, Constantino y Benedicto) quedaron al cuidado de Maxi López, quien al igual que Zaira también viajó de urgencia desde Europa para colaborar.

"Los valores no le dieron bien. Se repitieron los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. El único síntoma que tenía Wanda antes de hacerse el chequeo de rutina, que sólo era de rutina, era un dolor en el bazo. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista de lo que supuestamente tiene. Digo supuestamente porque ella no lo quiso especificar", profundizó De Brito.