"¿Que les pasa, conchudas?": el despreciable ataque de Flavio Mendoza a un grupo de mujeres

Con 38 grados y una humedad casi inaguantable que dejó la lluvia del fin de semana, la exposición de fin de año de los alumnos del Studio Flavio Mendoza concluyó en una fuerte discusión entre el dueño de la empresa y los padres de los menores.

El pasado domingo pocas horas después del mediodía se llevo a cabo dicha función en el Parque Comercial Avellaneda, donde cada uno de los participantes pudo demostrar su talento y su destreza.

Lo que parecía ser una tarde a puro show y aplausos, se convirtió en una pelea tremenda. El enfrentamiento comenzó cuando una mujer comenzó a gritar desde su asiento que prendan el aire, mientras el artista estaba dando un discurso final, motivo que causó a furia de Mendoza.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Hubo un par de conchudas que se quejaron por el calor…¿qué les pasa, conchudas? ¿qué mierda querés que hagamos si hace calor…?”, comenzó respondiendo enfurecido. A lo que se vuelve a escuchar al público pedir nuevamente lo mismo.

Esto no solo desató aún más el enojo de Flavio, si no también lo hizo volver a responder con agresión: “¿Quién dijo 'prendé el aire'? Hay cuatro aires acondicionados, conchuda… No hay ningún circo que tenga aire acondicionado. La próxima ¿sabés qué? Te vas de Reina Reech a bailar”.

Además, a esa última alumna a la que le respondió dicha frase, también le dijo irónicamente y con clara postura en contra de todo lo que tenga que ver con el peronismo: “No importa, es tu último día, gracias mi amor. Un aplauso para la señora que se cambia de estudio. Gracias porque el clima no lo podemos resolver. No lo pudo resolver Cristina, lo vamos a resolver nosotros”.

Desde el programa de Lio Pecoraro en Crónica HD hablaron con Silvia, una de las mujeres a quien Flavio trató de "conchuda" quien reveló que la falta de organización era muy grande. “

Es un playón muy grande. Desde el momento en el que nosotros fuimos nos tenían en un hall, que hacía un calor espantoso. Había una señora embarazada y le dijimos si podía entrar, dijeron que no, así que nosotros abrimos la puerta y la hicimos sentar en un sillón”.

“Era impresionante el calor, no se podía estar ahí dentro del calor que hacía. Había gente muy mayor, de 80, 80 y pico de años, había una señora atrás mío que tenía 90, bebés... Nos chorreaba la transpiración del calor que hacía. Primeramente, ya me había tratado a mí de conchuda fuera del escenario, yo le había dicho que hacía mucho calor y había gente grande”, comentó Silvia.

Por último agregó: “Cuando terminó la muestra sube al escenario dice que tiene que aclarar algo, ‘acá hay 4 o 5 conchudas que se quejan porque no tengo aire’. Las que estaban al lado mío empezaron a decirle y él contesta que se vayan a otro espectáculo”.

Cabe recordar que el famoso ha tenido diversos cruces mediáticos en los cuales su enojo lo llevó directamente a la agresión, tal y como sucedió con el Gigolo, ex pareja de su hermana, y con el gobierno en el año 2020 cuando quiso reabrir su academia en medio de la pandemia originada por el covid-19. En aquel momento, en la etapa más dura de contagios y muertes, Mendoza hizo una campaña en contra del Gobierno de Alberto Fernández y apoyó públicamente las marchas anticuarentena que realizaba Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza. Ahora que abrieron los teatros, Flavio trata despectivamente al público y a sus alumnos.