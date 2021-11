¡Qué momento! Pampita hizo malabares por el pixelado a la "China" y terminó tildándola de...

Después de que distintos seguidores de Eugenia "la China" Suárez viralizaran una captura del reality de Carolina "Pampita" Ardohain en el que la ex Casi Ángeles aparecía junto a su hija menor con la cara pixelada, la modelo y conductora salió al cruce de quienes la acusaron de "blurear" a la ex de Benjamín Vicuña y Ángel De Brito la acorraló.

Todo sucedió durante un corte de La Academia, cuando el cronista de Los ángeles a la mañana entrevistó a "Pampita" con motivo del anuncio de la segunda temporada de su reality. En ese momento, el periodista le preguntó por el rostro pixelado de la actriz y la modelo intentó esquivar con elegancia la polémica.

"Todos colaboran en el reality, se los ve cómodos a todos. Te pregunto por una situación, aparece Eugenia, la 'China', blureada, ¿qué pasó ahí?", indagó el cronista. Visiblemente incómoda, la también jurado del ciclo de Marcelo Tinelli denunció: "Eso dijo Ángel (por De Brito), eso dice él".

"Pampita" procuró dar una explicación polite: "En el cumpleaños de mi hijo blureamos a todos, porque los únicos que estábamos autorizados a aparecer somos los del reality. Estaban amigas mías, madrinas de los chicos, mamás del cole, así que puede ser cualquiera. Solamente podíamos aparecer los que firmamos contrato, así que todo lo que estuviera extra tuvimos que borrarlo. No te sé decir si es, no es".

Después de tildar a la "China" de extra, la modelo se cruzó con De Brito, quien se encontraba a pocos metros y fue convocado por su panelista. "Era ella", le espetó el conductor. "¿Cómo sabés?", indagó Ardohain. "Porque los fans de ella, que no son muchos, me mandaron una foto entrando a tu casa con un saquito rojo", resistió el periodista.

Lejos de polemizar, la modelo volvió a esquivar con elegancia el tema: "¿Y si había más gente vestida de rojo? ¿Si no viste a las mamás del colegio? No sabés quiénes estaban adentro de mi casa". Y, como era de esperarse, De Brito no se la dejó pasar: "No había nadie más con saquito rojo, chequeamos todo y no".